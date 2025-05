Federica Pellegrini, decisione ufficiale: stavolta riceve applausi

Al centro delle polemiche per le parole su Sinner, Federica Pellegrini ha preso una decisione ufficiale: questa volta solo applausi per lei

Settimane tormentate quelle di Federica Pellegrini. L’ex nuotatrice è tornato in prima pagina per le sue parole su Jannik Sinner e il caso clostebol.

Dichiarazioni che hanno incendiato la polemica e che hanno causato anche qualche problema alla campionessa olimpica, nel mirino dei fan del tennista altoatesino sui social. Il numero 1 al mondo della racchetta non ha voluto risponderla direttamente, ma il clamore per le parole della Pellegrini è stato vasto ed ha fatto discutere non poco.

La 36enne veneta dal canto suo ha più volte spiegato la sua idea e l’ha portata avanti nonostante le violenti polemiche, dimostrando di non farsi condizionare da ciò che le succedeva intorno. Ma per la Pellegrini questo è un periodo intenso al di là di quello che ruota intorno a Sinner: l’ultima notizia ufficiale questa volta è apprezzata dai tifosi.

Pellegrini, torna la Fede Academy: i dettagli

Torna, infatti nell’AQ1816, il Centro di Preparazione Olimpica di Livigno (ospiterà Casa Italia per le Olimpiadi invernali del 2026), la Fede Academy, la scuola di nuoto di Federica Pellegrini e Matteo Giunta.

Già da fine aprile ci sono stati i corsi della categoria Junior Plus, dedicati ai ragazzi compresi tra i 12 e i 18 anni. In autunno invece, spazio ad altre fasce di età con i gruppi Junior, Kids e Open. Un gradito ritorno che la Pellegrini ha voluto commentare in questo modo: “Lavorare insieme ai giovani nuotatori e nuotatrici, è stato sempre per me un grande stimolo. Trasmettere quanto ho appreso, dentro e fuori dalla vasca, nella mia carriera è un privilegio ed un modo di restituire qualcosa di concreto al nuoto, un mondo che mi ha dato tanto“.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche Matteo Giunta che ha spiegato come l’Academy va sempre alla ricerca “del giusto mix tra divertimento e responsabilità” nell’allenamento delle future generazioni di atleti. Un equilibrio fondamentale intorno al quale ruota tutto il lavoro della scuola. Una notizia ovviamente apprezzata dai tanti appassionati di nuoto e non soltanto. Questa volta la Pellegrini riceve l’applauso dei fan, magari anche quelli meno integralisti di Sinner, e torna al vero amore: la piscina e il nuoto, quelli che l’hanno resa grande e che rappresentano meglio di qualche dichiarazione – magari uscita male – il suo essere una sportiva a tutto tondo.