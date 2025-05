Musetti, il video mostra tutto: reazione pazzesca

Il video ha mandato in visibilio tutti i fan di Lorenzo Musetti: la reazione del tennista carrarese è di quelle che non si dimenticano.

Lorenzo Musetti, dopo aver incantato il pubblico di Monte Carlo, è riuscito a fare lo stesso anche a Madrid. Il tennista di Carrara è stato protagonista di una cavalcata emozionante, proprio come già avvenuto qualche settimana fa nel Principato: prestazioni che stanno facendo salire sempre più su il 23enne nel ranking ATP.

L’obiettivo di Musetti è infatti quello di entrare a far parte stabilmente della top 10, anche se a questo punto i suoi fan sono convinti che abbia tutte le carte in regola per puntare ancora più in alto. Nel torneo di Madrid ha stupito soprattutto la facilità con cui Musetti si è sbarazzato di De Minaur, già sconfitto da Lorenzo a Monte Carlo: 6-4 6-2 a uno dei migliori tennisti del circuito ATP.

Proprio durante quel match si è verificato un episodio che ha emozionato molto gli appassionati di tennis. Musetti e De Minaur avevano appena terminato la fase di riscaldamento e si preparavano a iniziare la sfida, quando l’attenzione si è completamente spostata dal campo alle tribune. Un giovane ha infatti fatto la sua proposta di matrimonio alla fidanzata, mettendosi in ginocchio e estraendo dalla tasca un anello.

Musetti, spunta l’anello prima del match: il sorriso dice tutto

L’emozione ha travolto la donna, che si è messa una mano davanti alla bocca e ha poi consentito al futuro marito di infilarle l’anello al dito. Dopo il sì i due si sono abbracciati, con il pubblico di Madrid in delirio per la coppia che coronerà il proprio sogno d’amore. Musetti si è goduto interamente la scena, sfoggiando anche un bel sorriso di chiara approvazione nei confronti del gesto del futuro marito.

Non ha avuto la stessa reazione De Minaur, che avrebbe evidentemente preferito concentrarsi subito sul match invece di perdere tempo. La gara ha poi confermato quanto visto prima del match: Musetti ha avuto sempre il controllo e ha sconfitto agevolmente l’australiano, bissando il successo ottenuto nel Principato.

Getting engaged at 11:00pm 💍

Watching De Minaur-Musetti at 12am 🎾 Congrats to the happy couple!#MMOpen pic.twitter.com/6P9aHTgxVk — Tennis TV (@TennisTV) April 30, 2025

Gli appassionati di tennis stanno apprezzando moltissimo la crescita del 23enne di Carrara e hanno avuto modo di elogiarlo anche per l’empatia mostrata durante la proposta di matrimonio sulle tribune del Masters 1000 di Madrid. L’auspicio è che questo 2025 sia davvero l’anno della consacrazione per il tennista toscano.