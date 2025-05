Sinner, batosta assurda: ci si mette anche Valentino Rossi

La batosta è davvero pesante per Jannik Sinner: anche Valentino Rossi non le manda a dire, i fan non se l’aspettavano proprio.

L’intervista di Jannik Sinner al TG1 ha fatto molto rumore. Il campione italiano, pronto al rientro in campo dopo la squalifica di tre mesi per la vicenda Clostebol, ha parlato del disagio provato nel dover vivere con questo tormento da innocente. Sinner, che ha anche confessato di aver pensato di lasciare il tennis, ha detto di non volersi curare delle affermazioni di alcuni celebri sportivi che non sono stati affatto teneri nei suoi confronti.

Di recente, infatti, personaggi come Novak Djokovic, Federica Pellegrini e Serena Williams hanno usato parole non così solidali nei confronti del numero uno del ranking ATP. “Ognuno è libero di dire quello che vuole e ognuno può giudicare – ha detto Sinner al TG1 – Va bene, per me è importante che so io quello che è successo e quello che ho passato, ed era molto difficile. Non lo auguro a nessuno di passare da innocente una roba del genere“.

Sinner deve però fare i conti con un’altra mazzata. Un altro grandissimo protagonista dello sport ha infatti rilasciato alcune dichiarazioni che non faranno molto piacere ai tantissimi tifosi del fenomeno altoatesino. Si tratta di Valentino Rossi, nove volte campione del mondo nel motociclismo (un titolo in 125, uno in 250, uno in 500 e sei in MotoGP), oggi pilota nel Mondiale Endurance e proprietario della VR46 Racing che partecipa al campionato mondiale di MotoGP.

Sinner, che batosta: ‘snobbato’ da Valentino Rossi

Valentino Rossi è stato ospite del PoretCast, il podcast condotto da Giacomo Poretti al Teatro Oscar di Milano dove il noto comico del trio Aldo, Giovanni e Giacomo intrattiene conversazioni con ospiti famosi. Stavolta è toccato proprio al ‘Dottore’, che ha affrontato diversi argomenti parlando soprattutto della sua vita in moto.

Quando però la chiacchierata si è spostata sulla vita da sportivo al di fuori della pista Valentino Rossi ha fatto alcuni nomi dei suoi idoli che è riuscito a conoscere dal vivo: Ronaldo il Fenomeno, ma anche Michael Jordan e Maradona. E per quanto riguarda invece Jannik Sinner?

“Ci sentiamo, ma dal vivo non ci siamo mai conosciuti“, ha risposto il fenomeno di Tavullia, che poi ha rivelato qual è il suo tennista preferito: “E’ stato sempre Federer, con lui a volte ci sentiamo“. Chissà se con il passare del tempo Sinner riuscirà a scalzare Federer al primo posto tra i preferiti del Dottore.