Verstappen molla tutto: l’annuncio scuote la F1

Max Verstappen potrebbe lasciare presto la Formula 1: l’annuncio è una vera e propria bomba, i tifosi non se l’aspettavano.

La prima parte del Mondiale 2025 di Formula 1 non è stata semplicissima per Max Verstappen. Dopo tanti anni di dominio il 4 volte campione del mondo si trova costretto a inseguire: finora, infatti, Verstappen ha centrato il successo solo in Giappone, mentre nelle altre quattro occasioni ha tagliato il traguardo dietro a una McLaren (tre volte Piastri e una volta Norris). In più nella Gara Sprint in Cina, vinta da Lewis Hamilton con la Ferrari, l’olandese ha dovuto accontentarsi del terzo posto.

Verstappen è terzo in classifica piloti con un ritardo di 12 punti su Oscar Piastri e 2 su Lando Norris. Ma ciò che preoccupa di più i tifosi della Red Bull è il nervosismo che il campione del mondo in carica ha mostrato anche al termine del Gran Premio dell’Arabia Saudita. Il 27enne di Hasselt non ha affatto gradito la penalità di cinque secondi che gli è stata inflitta a Gedda e nella conferenza stampa post-gara lo ha fatto capire chiaramente.

“Penso sia meglio non parlarne perché qualsiasi cosa dica o cerchi di dire al riguardo potrebbe mettermi nei guai – le sue parole dopo il GP in Arabia Saudita – È il mondo in cui viviamo, non puoi condividere la tua opinione perché non è apprezzata, a quanto pare, o la gente non riesce a gestire tutta la verità”.

Verstappen può lasciare la F1: l’annuncio gela i fan

Non è la prima volta che Verstappen si sfoga lanciando indirettamente frecciate contro la FIA. Era accaduto già in passato: in alcuni casi è parso quasi che Max volesse far intendere di essere pronto a lasciare la Formula 1 per altre competizioni. Un’ipotesi che qualcuno non ritiene affatto così improbabile. Tra questi c’è anche Timo Glock, ex pilota tedesco che nel corso della sua carriera in F1 ha guidato le monoposto di Jordan, Toyota, Virgin e Marussia. Il 43enne, in un’intervista a Sky Deutschland, ha fatto capire che non sarebbe così sorpreso da un eventuale addio di Verstappen alla Formula 1.

“Ha spesso indicato che ci sono altri campionati oltre alla Formula 1 e che c’è ancora molto da scoprire in termini di motorsport, che si tratti di gare di durata, come la 24 Ore di Le Mans, o di altre classiche, in modo simile a quanto ha fatto Fernando Alonso”, le parole di Glock. Secondo l’ex pilota tra i ‘mal di pancia’ di Verstappen ci sarebbe anche la sanzione subita per aver pronunciato delle parolacce.

“Si può e si deve prendere sul serio quando dice una cosa del genere – ha aggiunto Timo Glock – Credo che farebbe questo passo radicale e direbbe addio se non gli fosse più permesso di dire nulla davanti al microfono e se fosse costantemente penalizzato”.