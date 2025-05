A Thuram risponde Freuler: un punto per Bologna e Juve, che ressa per la Champions

Juventus, Roma e Lazio a 63, Bologna a 62, poi Fiorentina a 59: dopo la 35esima giornata (manca solo Genoa-Milan alla conclusione del turno) la lotta Champions dice solamente che è ancora tutto, più che mai in discussione. I bianconeri escono dallo stadio Dall’Ara con un punto, lo stesso che trattiene il Bologna di Italiano: nello scontro diretto di stasera ne esce un 1-1 che non fa scappare nessuno e tiene invece tutti in corsa.

Bologna-Juventus 1-1: bagarre nella corsa Champions

La squadra di Igor Tudor parte nel migliore dei modi: già al 9’ Cambiaso serve Thuram che batte un non perfetto Skorupski nell’occasione. Orsolini sfiora il gol direttamente da calcio d’angolo. Proteste per un contatto fra McKennie e Freuler in area bianconera, il primo tempo si chiude con la Vecchia Signora avanti 0-1.

Ad inizio secondo tempo raddoppio annullato a Cambiaso, dopo che era già stato annullato un gol a Nico Gonzalez al termine della prima frazione. Al 54′ il Bologna rimette le cose in parità: Dallinga fa la sponda, Freuler supera Di Gregorio dopo la deviazione di Veiga. Escono Cambiaso e Miranda per problemi fisici, Costa si mangia un gol fatto. Finisce 1-1, tutto rimandato, tutto ancora da decidere.