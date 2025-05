Bologna-Juventus, le formazioni ufficiali: senza Vlahovic, Tudor punta su Kolo Muani

Chi vince, si candida per essere il principale pretendente ad un posto in Champions League in una vera e propria bagarre: alle 20.45 il calcio d’inizio di Bologna-Juventus, attualmente quinta e sesta forza del campionato dopo la vittoria della Lazio ad Empoli, che ha spinto i biancocelesti momentaneamente nella quarta piazza, ad un punto di vantaggio sui bianconeri.

Igor Tudor è senza l’infortunato Dusan Vlahovic, che non ce l’ha fatta a recuperare in tempo: al suo posto comanda l’attacco Kolo Muani. Alle sue spalle il duo formato da Nico Gonzalez e McKennie, con Locatelli e Thuram a formare la cerniera in mediana. Spazio poi a Weah e Cambiaso sulle fasce, con Kalulu, Veiga e Savona a proteggere la porta difesa da Di Gregorio.

Dalla parte opposta Vincenzo Italiano punta su Dallinga in avanti, con Orsolini, Odgaard e Cambiaghi a supporto. Freuler e Ferguson agiranno davanti alla difesa formata da De Silvestri, Beukema, Lucumi e Miranda, davanti a Skorupski.

Le formazioni ufficiali di Bologna-Juventus

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Dallinga.

Allenatore: Italiano.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Veiga, Savona; Weah, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Nico Gonzalez, McKennie; Kolo Muani.

Allenatore: Tudor.