Drammatica notizia, morta una vera leggenda: ha scritto la storia

La morte della leggenda ha gettato nello sconforto tutti gli appassionati: è un addio davvero molto doloroso, ha scritto pagine di storia.

Gli appassionati di sport devono fare i conti con un altro lutto improvviso che ha lasciato tutti senza parole. La notizia si è diffusa nelle scorse ore e ha colpito nel profondo soprattutto i grandi amanti dell’ippica ma anche tutti coloro che avevano apprezzato le gesta del cavallo Varenne. La leggenda del trotto, che compirà 30 anni il prossimo 19 maggio ed è considerato da molti il miglior trottatore di tutti i tempi, è rimasto senza il suo storico proprietario.

Enzo Giordano è infatti venuto a mancare all’età di 71 anni. Il proprietario di Varenne era ricoverato da qualche tempo in ospedale a Napoli per alcuni problemi di salute. Nei giorni scorsi le sue condizioni sono progressivamente peggiorate, fino al decesso avvenuto venerdì 2 maggio. L’annuncio della morte di Giordano è stato dato dall’ex manager Rolando Luzi e dal driver Giampaolo Minnucci, noto per aver guidato Varenne in tutte le principali corse del mondo facendo incetta di trionfi.

L’appassionato di ippica acquistò Varenne nel 1995, probabilmente non immaginando che di lì a poco il trottatore si sarebbe rivelato uno dei migliori – se non il migliore – di tutti i tempi. Il ‘Capitano’, questo il soprannome di Varenne, inanellò una serie di successi straordinari tanto da ottenere rapidamente la ribalta nazionale e internazionale.

Drammatica notizia: lutto nel mondo dell’ippica, piangono tutti

Proprio oggi, domenica 4 maggio, è in programma nel Gran Premio di Agnano quella che potrebbe essere l’ultima corsa del celebre cavallo. “Abbiamo avuto il privilegio di incontrare e crescere insieme a Enzo Giordano – il ricordo di Rolando Luzi – per noi è stato un padre, un fratello, una persona speciale. Come Varenne, anche lui era una leggenda“.

L’Associazione Nazionale Allevatori del Cavallo Trottatore (ANACT) ha ricordato Enzo Giordano come un “personaggio mite, gentile, mai sopra le righe“, aggiungendo che “la malattia lo ha segnato purtroppo negli ultimi anni di una vita che Varenne gli ha reso davvero emozionante“.

“Enzo Giordano, quelle emozioni le ha volute condividere con tutta l’ippica italiana, e ci ha fatto partecipare tutti un po’ alle vittorie del suo Capitano“, si legge sempre nella nota dell’ANACT. Una perdita profonda per il mondo dell’equitazione e per chiunque nel corso degli anni si è affezionato alle vicende del leggendario Varenne.