Empoli-Lazio 0-1: decide Dia, biancocelesti concreti. Due espulsioni e un gol annullato in un match nervoso

La Lazio vince ad Empoli e continua la corsa verso la Champions League. I biancocelesti battono i toscani al Castellani e si portano momentaneamente al quarto posto. L’Empoli resta solo al penultimo posto.

Lazio subito avanti

La Lazio supera l’Empoli per 1-0 al Castellani grazie a una rete lampo al primo minuto di Boulaye Dia. Il senegalese approfitta di un errore difensivo di Viti e batte Vasquez con freddezza. Un gol che indirizza subito la partita e consente ai biancocelesti di impostare una gara più accorta e di gestione.

L’Empoli prova a reagire con un paio di conclusioni da fuori area, ma Mandas si fa trovare pronto. La svolta arriva nel primo tempo con l’espulsione di Lorenzo Colombo, che rimedia due ammonizioni nel giro di pochi minuti: la seconda, per un contatto con Gigot, lascia i toscani in dieci e alimenta le proteste. La Lazio prova ad approfittarne e sfiora il raddoppio con Guendouzi e Marusic, fermati solo da un attento Vasquez.

L’Empoli ci prova, senza successo

Nella ripresa l’Empoli pareggia con Viti sugli sviluppi di una punizione, ma il VAR annulla per fuorigioco. I padroni di casa si rendono pericolosi con Castellanos, che calcia alto da buona posizione, e con Pedro, vicino al gol con un tiro a giro fuori di poco. A riequilibrare il numero degli uomini in campo ci pensa Hysaj, espulso per doppia ammonizione a causa di un’ingenuità in fase difensiva.

L’Empoli tenta l’assalto finale e sfiora il pareggio con un sinistro di Sambia, ma Mandas salva ancora. La Lazio resiste e spreca il colpo dello 0-2 con Isaksen nel finale. I biancocelesti portano a casa tre punti pesanti nella corsa all’Europa, mentre i toscani escono a testa alta ma ancora a mani vuote e la Serie B si avvicina.