Federer in Formula 1, l’annuncio coglie di sorpresa

L’annuncio di Roger Federer in Formula 1 ha attirato l’attenzione di tutti i tifosi del campione svizzero: nessuno lo immaginava.

Roger Federer ha appeso la racchetta al chiodo nel settembre 2022. Tuttavia, anche se sono passati già più di due anni e mezzo dal suo addio al tennis, l’affetto nei confronti del campione svizzero da parte degli appassionati di questo sport è rimasto sempre lo stesso. King Roger ha portato a casa la bellezza di 20 titoli del Grande Slam – tra cui 8 volte il torneo di Wimbledon – ma anche 28 Masters 1000, tre Laver Cup e una Coppa Davis, oltre a un oro e un argento alle Olimpiadi.

Federer, inoltre, è stato numero uno del ranking ATP per 310 settimane: solo Novak Djokovic gli è davanti con 428 settimane trascorse da numero uno al mondo, anche se Federer detiene il record di settimane consecutive trascorse in vetta al ranking (237). Oggi il fenomeno di Basilea si gode la sua nuova vita che lo vede coinvolto in diverse attività molto interessanti. Tuttavia proprio nelle scorse ore è arrivato un annuncio che ha spiazzato tutti i suoi fan.

Federer, infatti, è stato accostato addirittura alla Formula 1. Ci sono quindi possibilità di vederlo al volante di qualche vettura o magari nel box di qualche scuderia? In realtà no. Il campione svizzero è stato menzionato da Christian Horner, Team Principal della Red Bull, che lo ha semplicemente usato come metro di paragone.

Federer in Formula 1: c’entra Verstappen

Secondo Horner, infatti, Max Verstappen può essere considerato il Federer della Formula 1. In un’intervista rilasciata alla BBC il dirigente sportivo britannico crede che il campione del mondo in carica sia un passo avanti a tutti i piloti di grande talento che sono passati in Red Bull, compreso il quattro volte iridato Sebastian Vettel.

“Max è certamente il più grande pilota sulla griglia di partenza in questo momento, e ora si deve parlare di lui come di uno dei più grandi di tutti i tempi in questo sport”, le parole di Horner, che poi si è lanciato nel paragone con King Roger. “Per me, guardarlo guidare è un po’ come vedere Roger Federer che colpisce una palla da tennis al massimo delle sue possibilità – ha detto il Team Principal della Red Bull – Lo fa con così tanta precisione e tempismo”.

Horner ha poi aggiunto che Verstappen ha tutte le carte in regola per infrangere ogni tipo di record, ma toccherà alla Red Bull mettergli sempre a disposizione la macchina per poter centrare questi ambiziosi obiettivi: “Dipenderà da noi, che gli diamo gli strumenti per riuscirci, e anche da lui e dalla sua permanenza in F1″.