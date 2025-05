Juventus, Tudor soddisfatto: “Buon punto, con la Lazio non sarà decisiva”

Il tecnico della Juventus, Igor Tudor, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sfida che i bianconeri hanno pareggiato (1-1 con gol di Thuram e Freuler) allo stadio Dall’Ara stasera.

“Abbiamo preparato la partita in maniera un po’ diversa con un 3-5-2” – le sue parole – “si sa che il Bologna è costruito bene, in questo stadio c’è l’entusiasmo giusto per fare bene. Credo sia un buon punto, sono contento: è stata una partita solida, è un campo dove tutti hanno sofferto e, nonostante le assenze, abbiamo raccolto sicuramente qualcosa di positivo”.

Sulle scelte in attacco con Nico Gonzalez vicino a Kolo Muani: “L’abbiamo preparata in maniera diversa rispetto alle precedenti gare. Hanno una buona fisicità, ci sono anni di lavoro dietro il Bologna. Il momento che stiamo vivendo ci ha obbligato a giocare così, mancano tre partite e siamo ancora quarti a pari punti con Lazio e Roma”.

Sulla prossima sfida alla Lazio: “Penso che non sarà decisiva, alla fine nove punti sono tanti e non si decide nulla con una partita. Bisogna pensare gara per gara, poi la qualità verrà fuori. Ogni squadra lotta per qualcosa, l’Udinese lotta per qualcosa e poi avremo il Venezia”.