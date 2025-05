Marquez, ammissione inquietante: lo hanno tradito

Marc Marquez resta il dominatore assoluto della scena della MotoGP, ma spunta un’ammissione inquietante: lo hanno tradito

Ha vinto otto gare su dieci, lasciando le briciole ai suoi avversari: eppure quella doppia caduta tra Austin e Jerez pesa sulla classifica di Marc Marquez.

L’otto volte campione del mondo in Spagna, davanti al suo pubblico, ha perso la prima posizione in classifica, a vantaggio di suo fratello Alex: il più giovane dei Marquez ha mostrato maggior continuità andando quasi sempre a podio e dimostrando una competitività per certi versi sorprendente.

Ora si gode il primo posto in classifica, davanti di un solo punto al fratello e con la consapevolezza che la sfida potrebbe diventare molto interessante tra qualche gara se riuscirà a mantenere questo rendimento. Non vuole certo uscire allo scoperto e dire di puntare al titolo Alex Marquez, ma i fatti finora stanno dicendo proprio questo con un team Gresini che ha dimostrato di saper andare oltre le aspettative.

Ora c’è da fare ancora più sul serio per Alex e provare a mettere i bastoni tra le ruote a suo fratello, respingendo al contempo anche il possibile ritorno di Pecco Bagnaia, oltre che battendo Marc.

Marquez, Alex svela: “Conosco come provocarlo”

Nel corso di un’intervista rilasciata al programma ‘El Partidazo di COPE’, Marquez jr mostra di sapere molto bene come e dove può colpire il fratello Marc, ammettendo però anche la sua superiorità.

“Ora forse sempre più vicini rispetto al primo GP, ma è ancora lui a dettare il ritmo e le dinamiche del campionato. È superiore, potrei combattere se fossimo al suo stesso livello”. Ecco spiegato allora il motivo per cui, pur standogli vicino, evita di provare il sorpasso: “Me lo chiedono, ma conosco lui e il suo ritmo, so se si sta conservando a oppure no. Se sai che è più veloce, inutile tentare il sorpasso e poi farsi superare di nuovo“.

Proprio il suo conoscerlo molto bene, gli dà un vantaggio rispetto agli altri: “È un lato positivo: lo conosco e so quel che farà in ogni gara. Tutti vorrebbero sapere i suoi segreti per capire il suo punto debole“. Tutti, meno che Alex Marquez che rivela di conoscere quel è il punto da colpire per mettere in difficoltà il fratello: “È la sua personalità: essendo suo fratello lo conosco e so come provocarlo“. Lo farà anche in pista per provare a entrare a pieno titolo nella lotta per il Mondiale.