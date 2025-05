Milan, infortunio per Abraham: finale di Coppa Italia a rischio?

Brutte notizie per Sergio Conceicao: l’attaccante Tammy Abraham si è dovuto fermare per infortunio. L’inglese ha riportato un affaticamento al retto femorale della coscia destra. La sue condizioni dunque saranno da rivalutare nelle prossime 24 ore.

Si complicano dunque le scelte che l’allenatore rossonero potrà fare in vista della sfida di lunedì sera contro il Genoa di Patrick Vieira. Soprattutto poi i tifosi del Diavolo temono ora di poterlo perdere per quello che è diventato il primo obiettivo per concludere al meglio la stagione e puntare alla qualificazione in Europa, ovvero la finale di Coppa Italia prevista contro il Bologna mercoledì 14 maggio alle 21.