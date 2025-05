Morto accoltellato un tifoso dell’Atalanta: cosa è successo

Nuova tragedia legata al mondo del calcio, anche se nulla ha a che vedere con lo sport. Un ragazzo di 26 anni, Riccardo Claris, è morto dopo essere stato accoltellato in una rissa fra tifosi dell’Atalanta e dell’Inter, avvenuta a Bergamo nei pressi del Gewiss Stadium.

Il diciannovenne Jacopo De Simone si è consegnato ai carabinieri ed è sospettato di essere il responsabile e, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, avrebbe detto di aver agito per difendere il fratello. A far esplodere l’alterco sarebbero state questioni legate al tifo. La lama e il manico del coltello sono stati ritrovati a poca distanza dalla vittima, hanno comunicato i Carabinieri.

Durante la sfida fra Atalanta e Monza all’U-Power stadium, i tifosi bergamaschi presenti hanno dapprima fatto cori di sostegno al suo indirizzo, per poi rimanere in silenzio per larga parte del match in segno di rispetto e cordoglio.