Sinner, l’ultim’ora è da brividi: commozione pura

Non si può fare a meno di commuoversi ed apprezzare dopo l’ultimo video che immortala Jannik Sinner: impossibile restare indifferenti

Un campione. Nel campo, come nella vita. Si fa fatica a capire il motivo per cui Jannik Sinner è diventato un nome così divisivo nel mondo del tennis. Quante ne ha dovute sentire il campione altoatesino negli ultimi mesi, quante ne ha dovute e ne deve ancora sopportare.

Ne hanno dette di tutti i colori sul suo conto, non ricevendo però mai in cambio una risposta piccata o polemiche. Ha tenuto botta Sinner, qualche volta ha fatto spallucce davanti alle polemiche, altre ha incassato il colpo con la grande forza del suo carattere. Non è mai cambiato però il fuoriclasse italiano, numero 1 al mondo almeno fino al Roland Garros, pronto a tagliare il traguardo delle 53 settimane da leader del ranking, proprio come fatto da Djokovic la prima volta che è salito sul tetto del mondo.

Tutto questo lo ha raggiunto non cambiando di una virgola il suo carattere: il bravo ragazzo non si è fatto condizionare dal successo, né travolgere dai problemi. Forse anche per questo è così amato dai tifosi e una conferma in più sul suo essere ‘speciale’ la si è avuta nei giorni scorsi, al termine dell’allenamento con Sonego.

Sinner, il gesto dopo l’allenamento: l’umiltà del numero 1

Jannik Sinner è sempre lui, non lo ha cambiato il successo, come non lo ha cambiato lo squalifica. Il ragazzo umile di qualche anno fa non si è fatto prendere la mano dalle vittorie, anzi ha conservate intatte le abitudini di quando era soltanto un ragazzo talentuoso che voleva fare strade nel mondo del tennis.

Eccolo allora, nei giorni scorsi, dopo l’allenamento con Sonego, restare qualche minuto in più sul campo e pulirlo personalmente. Con la stuoia livellatrice in mano, Sinner ha camminato sulla terra rossa del Country Club andando a sistemare il terreno di gioco, senza lasciarlo fare agli addetti del circolo. Non la prima volta che Sinner dimostra una grande umiltà, pulendo personalmente il campo in cui si è allenato.

Un modo per restare fermamente ancorato alla realtà, rispettare le proprie origini e tenere i piedi ben piantati per terra. La stessa terra dove tra qualche giorno tornerà a giocare a Roma: i suoi tifosi non aspettano altro che tornare a vederlo, sperando che dimostri ancora di essere il migliore di tutti.