Tutti pazzi per Musetti, tifosi in estasi: è tutto vero

I fan di Musetti stanno facendo i salti di gioia: l’ultima notizia è davvero entusiasmante, ora è lecito sognare.

Il sogno di Lorenzo Musetti di centrare la seconda finale consecutiva in un Masters 1000 si è infranto contro Jack Draper. Nella semifinale del torneo di Madrid l’ha spuntata il britannico, che ha sconfitto in due set il tennista di Carrara fino a quel momento protagonista di un’altra cavalcata emozionante dopo quella di qualche settimana fa a Monte Carlo.

Nel secondo set, conclusosi al tie-break, Musetti ha avuto la grande occasione di pareggiare i conti e portare la contesa al terzo set. Così non è stato, ma la sconfitta non toglie nulla al percorso del 23enne e in generale a tutto quanto di buono fatto nell’ultimo anno. Non a caso il pubblico di Madrid ha tributato un lungo applauso al tennista italiano, che oltretutto da lunedì potrà entrare stabilmente in top 10.

Se sarà Ruud a trionfare a Madrid il carrarese si piazzerà al nono posto, mentre in caso di vittoria di Draper potrà salire fino all’ottavo posto. Si tratta comunque di un risultato straordinario per Musetti: prima di lui solo altri cinque atleti italiani erano riusciti a fare l’ingresso nei primi dieci della classifica ATP.

Follia Musetti, fan impazziti: finalmente è ufficiale

Musetti entra a far parte di una cerchia ristretta dove compaiono giocatori del calibro di Adriano Panatta, Corrado Barazzutti, Fabio Fognini e Matteo Berrettini, fino ad arrivare ovviamente a Jannik Sinner, attuale numero uno del ranking ATP. Ora la medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 non vuole fermarsi qui: l’obiettivo è continuare a stupire già agli Internazionali BNL d’Italia 2025, dove approderà direttamente al secondo turno (come Sinner, che rientra a Roma dopo la squalifica di tre mesi per la vicenda Clostebol).

Dopo un 2024 caratterizzato soprattutto dalla semifinale a Wimbledon e dal bronzo alle Olimpiadi, anche in questo 2025 Musetti sta dimostrando una crescita sotto tutti i punti di vista. Nel Masters 1000 di Monte Carlo era riuscito ad arrivare in finale battendo tennisti di grande livello come De Minaur e Tsitsipas (entrambi nuovamente sconfitti a Madrid), prima di cedere all’ultimo atto del torneo contro il numero 3 al mondo Carlos Alcaraz.

Finora Musetti ha vinto 2 titoli ATP, tra cui il torneo di Amburgo nel 2022, e ha conquistato due volte la Coppa Davis con la Nazionale azzurra (nel 2023 e nel 2024). La speranza è che già in questa stagione possa arricchire la sua bacheca e salire ancora più su in classifica ATP.