Barcellona, i convocati per l’Inter: tre assenti e un recupero molto importante

Il Barcellona ha comunicato la lista dei convocati per la trasferta di domani contro l’Inter a San Siro. Assenti Koundé, Balde e Casadó. Tutti gli altri interpreti sono pronti a viaggiare verso l’Italia. Questa mattina i media spagnoli hanno riportato la notizia che Lewandowski partirà dalla panchina domani sera. Dal 1′ ci sarà ancora Ferran Torres. L’attaccante polacco, infortunatosi lo scorso 19 aprile contro il Celta Vigo, ritorna nel roster. Ma è plausibile che non giocherà titolare. Non sono comunque escluse sorprese, in attesa della conferenza odierna di Flick.