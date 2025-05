Giro d’Italia, venerdì 9 maggio il via dall’Albania: Ayuso sfida Roglic. Le speranze azzurre…

La stagione ciclistica è già entrata nel vivo con le Classiche di Primavera e adesso si parte con i Grandi Giri. Venerdì 9 maggio prenderà il via il Giro d’Italia con tre tappe in Albania. La Corsa Rosa, giunta all’edizione numero 108, presenta un percorso ondulato con un’ultima settimana ricca di impegni montuosi che decideranno le sorti della maglia rosa. In ottica classifica generale, non ci saranno Tadej Pogacar, Remco Evenepoel e Jonas Vingegaard (la sfida dei tre sarà al Tour).

Si preannuncia un duello tra Primoz Roglic e Juan Ayuso. RedBull Bora e UAE Team Emirates si presentano al via del Giro con due corazzare pronte a dire la loro per scrivere la storia di questa edizione di corsa.

Le speranze italiane sono riposte su Antonio Tiberi (quarto l’anno scorso) e Giulio Ciccone, apparso in forma nelle ultime uscite, certificate dal terzo posto alla Liegi Bastogne Liegi dietro a Pogacar e Healy.