ITALVOLLEY, Diarkos porta in libreria lo storico oro di Parigi

Un’oro storico. Voluto, sudato, coccolato. Parigi2024 ha rappresentato per il movimento dell’Italvolley una tappa leggendaria, con il successo della squadra femminile guidata da Julio Velasco. Il torneo olimpico, dominato dall’inizio alla fine perdendo solamente un set per giunta nella prima partita, ha confermato la solidità del movimento azzurro nel complesso e le eccellenze individuali del roster. Da Paola Egonu a Monica De Gennaro, da Alessia Orro a Myriam Sylla e Anna Danesi. L’oro azzurro trova vita tra le pagine di “ITALVOLLEY, La storia dorata della Nazionale di pallavolo femminile”, libro edito da Diarkos per la collana GRANDE SPORT con la firma di Patrick Iannarelli (Corriere dello Sport) e Giuliana Lorenzo (Il Giorno).

I ricordi prendono vita, le parole trasmettono emozioni. Tra le pagine di Italvolley racconti, aneddoti, interviste esclusive delle protagoniste e dei protagonisti del torneo olimpico. Giocatrici, staff tecnico e Julio Velasco. Sicuramente il coach argentino di La Plata diventa una figura magnete del volume, sia per il suo carisma naturale sia per l’ennesimo risultato sportivo raggiunto. Un cerchio che si è chiuso e lo consegna di diritto nel gota dello sport mondiale di tutti i tempi. Un nastro da riavvolgere fino all’11 agosto 2024, un ricordo indelebile nella mente di ogni italiano.