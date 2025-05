Juventus incollata all’obiettivo. E l’analisi di Tudor…

Igor Tudor, tecnico della Juventus, ha parlato anche ai microfoni di Mediaset: “È un pareggio giusto, poi nel calcio se sei davanti ti dispiace sempre. Però è una partita in cui abbiamo cambiato molto il modo di giocare, una scelta fatta per vari motivi. Alla fine prendiamo un punto che ci mantiene davanti a loro. Siamo contenti, ne mancano tre alla fine”.

Buone risposte anche da alcuni giocatori che giocano meno, come Savona. “Sì, Savona ha fatto una bella gara e non era facile. Anche chi è entrato mi è piaciuto, è importante avere tutti fino alla fine”.

A livello di mentalità?

“A livello di spirito battagliero, oggi c’era. È stata preparata in modo diverso, loro ti vengono a uomo, addosso: abbiamo voluto non dargli possibilità di fare quello”.

Quanto conta aver raggiunto Roma e Lazio che avevano vinto?

“Conta tutto. Dobbiamo pensare partita per partita, sono tutte difficili”.

Come fa a rimanere sereni nonostante tutte le voci? “Nessuno mi dice mai niente, io non leggo e non ascolto. Sono concentrato sul lavoro”.

Però c’è voglia di rimanere alla Juve? “C’è voglia di fare una gran bella gara con la Lazio, di quello c’è grande voglia.

Italiano in conferenza stampa

Abbiamo visto il Bologna giocare meglio. E’ stato più merito della Juventus o un fattore di stanchezza?

“Per me quella di oggi è stata una prestazione grandiosa dei miei, a parte i primi 10 minuti dove abbiamo perso qualche duello fisico. Se avessimo trovato il guizzo finale, per il secondo tempo che abbiamo fatto, avremmo meritato la vittoria. Per ritmo e aggressività ci siamo, e in questo rusch finale saranno caratteristiche importanti. Oggi non è arrivata la stoccata vincente ma la prestazione mi è piasciuta tantissimo. Inoltre abbiamo recuperato Lewis al 100%. Sappiamo che dovremo battagliare fino alla fine, perché sono convinto che questo alternarsi di posizioni andrà avanti fino al termine”

Quali sono le qualità del Bologna che la fanno ben pensare per un finale positivo?

“Noi non dobbiamo abbandonare la nostra mentalità, però dobbiamo aggiungere qualità e guizzi, oggi speravo di trovarlo. In queste ultime partite ci vorrà qualità”.

Cos’è successo con Tudor a fine primo tempo?

“C’è stato un battibecco, nulla di particolare. Tutti vogliamo vincere e discutiamo su ogni fischio dell’arbitro. Si rimane amici perché con Tudor c’è un bel rapporto”.

Un commento sulla prestazione arbitrale?

“Ho parlato con Doveri a fine partita. Per me la sua è stata una prestazione positiva. Alcune volte si concede un po’ troppo prima di arrivare al primo fallo perché qualche giocatore aggressivo con il giallo poi abbassa l’intensità. Per il resto ha arbitrato bene. Non ho visto l’episodio del possibile rigore che stanno dicendo poteva starci”.

Miranda?

“Miranda non era stato benissimo questa notte. Era molto stanco. Mi sono spaventato anche io perché pensavo a qualcosa di muscolare, invece no”.