Juventus, Savona: “Ieri eravamo molto carichi. Su Tudor…”

Dopo il pari di Bologna, in conferenza stampa ha parlato anche il terzino della Juventus Nicolò Savona. Di seguito le sue parole.

E’ la prima da titolare con Tudor. Sei soddisfatto della prestazione, in questo ruolo nuovo?

“Si sono soddisfatto. Avendo giocato da terzo di difesa non era un ruolo nuovo, ma giocare a sinistra era per me la prima volta”

Era importante non perdere questa sera. Vi sentite pronti per poter fare una grande partita domenica prossima?

“La partita era importante per entrambe le squadre. Siamo andati in vantaggio poi è arrivato il gol del Bologna. Ci teniamo stretti questo punto e pensieamo già alla Lazio”

Oggi avete giocato a viso aperto contro un buon Bologna

“Si eravamo molto carichi oggi. Siamo soddisfatti”.

E’ la tua migliore prestazione quest’anno? Come ti stai trovando con Tudor?

“Credo di avere fatto una buona partita come tutta la squadra. Il mister ci trasmette grande entusiasmo”

Sei soddisfatto di questa tua prima stagione in prima squadra?

“Non mi aspettavo di fare tutte queste presenze, ma sono contento. Ora pensiamo alle prossime partite, per ottenere il massimo”

Quanto carattere di squadra hai visto nella partita di stasera?

“Oggi abbiamo fatto una grande partita di carattere e ce lo dobbiamo portare dietro anche nelle prossime sfide”.

Tudor in conferenza stampa

La sua analisi della partita? Italiano ha detto che il Bologna meritava di vincere…

“Ognuno dice la sua. Non sono d’accordo che abbiano meritato loro. Credo che il pareggio sia il risultato più giusto. La partita l’abbiamo preparata in modo diverso rispetto a come abbiamo giocato fin’ora. Non volevamo lasciare spazio al Bologna. Abbiamo fatto un buon primo tempo e ci è mancato qualche passaggio per fare il 2-0. Nel secondo tempo loro hanno trovato un buon ritmo ma non ho visto questa grande differenza. Una partita di sostanza per la Juve che ci da fiducia per le ultime tre partite”.

Cos’ha pensato sugli errori?

“Faccio i complimenti ai ragazzi perché nonostante le assenze tutti hanno dato il massimo, anche i cambi che sono subentrati. Non è mai facile venire qui a Bologna”

A livello di personalità questa partita è stata quella che l’ha soddisfatta di più?

“Si, abbiamo preparato questa partita come una finale rinunciando a fare alcune cose con la palla che abbiamo fatto in altre gare. Avevamo voglia di vincere ma non ci siamo riusciti. Venire però qui e prendere un punto non è per niente male”.

Sono 70 giorni che la Juventus non vince in trasferta. Come legge questo dato?

“Io questi dati non li guardo mai quindi non posso commentare”

La difesa di oggi è quella che potrebbe essere sfruttata anche nelle prossime partite?

“Si. In particolare Savona, gli faccio i complimenti perché è un ragazzo giovane e di talento e non è facile venire a Bologna e fare una prestazione del genere”.

Che cosa le è piaciuto di più oggi di quello che hanno messo in campo i suoi giocatori?

“I ragazzi hanno dato tanto. La squadra mi è piaciuta molto. Questa partita ci da coraggio e consapevolezza”

Un parere sull’arbitraggio di questa sera?

“Non commento”.