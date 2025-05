L’Italia perde un campione: addio al grande maestro

L’Italia dello sport perde un grande campione: gli sportivi dicono addio al grande maestro, c’è commozione tra i tifosi

Non esistono soltanto i grandi protagonisti nel mondo dello sport. C’è anche chi dietro le quinte aiuta a crescere un intero movimento, favorisce la crescita dei ragazzi che intraprendono la carriera di professionisti.

Sono proprio questi i personaggi più importanti per uno sport ed è uno di questi protagonisti più nascosti dello sport italiano che ci ha lasciati. È venuto mancare all’età di 70 anni Raimondo Usai, uno dei maestri della box italiana. A Porto Torres per mezzo secolo è stato protagonista della scena del ring: prima intraprendendo la carriera di boxer, quindi – una volta appesi i guantoni al chiodo – iniziando quella di maestro.

Usai se n’è andato qualche giorno fa al termine di una lunga malattia cardiaca: a 70 anni lascia dietro di sé una vita dedicata alla boxe, ma non soltanto. Oltre allo sport, infatti, è stato per lunghi anni anche operaio della Sices.

Addio a Raimondo Usai: morto a 70 anni il maestro di boxe

Dopo una carriera da boxer e una volta andato in pensione, Usai ha continuato a salire sul ring per insegnare i segreti dello sport ai giovani talenti.

Tra gli allievi usciti dalla sua palestra anche il professionista Angelo Sassu. L’ASD Turris Battista Martellini, la sua palestra di boxe, è stata a lungo anche la sua casa. Tanti i giovani che sono passati dalle sue parti e ai quali ha insegnato cosa vuol dire combattere e i valori più importanti dello sport.

Atleta, maestro, ma non soltanto: Raimondo Usai è stato una figura di riferimento per le iniziative sportive di Porto Torres ed ha creato numerosi eventi legati alla boxe e non solo. Di recente ha ricevuto anche un attestato di merito dalla Federazione pugilistica italiana per la sua lunga carriera.

Grande commozione nel mondo della boxe sarda e italiana in generale. Luciano Mura, presidente del Boxing club Alberto Mura di Porto Torres, ha annunciato la sua scomparsa con grande dolore: “È scomparso Raimondo Usai, storica figura del pugilato sardo – le sue commosse parole – . Lo avevamo incontrato pochi giorni fa, sofferente ma speranzoso nell’intervento chirurgico che avrebbe dovuto affrontare. Purtroppo non è stato così, un forte abbraccio ai suoi cari e agli amici della Turris Martellini”. Un dolore che chi ha condiviso pezzi di vita con lui farà fatica a cancellare.