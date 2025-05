Lite in diretta, caos nel ciclismo: accuse gravissime

La lite scoppiata nelle scorse ore ha lasciato senza parole tutti gli appassionati di ciclismo: sono davvero volati gli stracci.

Gli appassionati di ciclismo hanno ancora negli occhi l’ennesimo dominio di Tadej Pogacar. Il campionissimo sloveno ha trionfato alla Liegi-Bastogne-Liegi, arrivando in solitaria e conquistando così la sua terza affermazione nella classica dopo quella dello scorso anno e la prima del 2021. In questa stagione, come nella scorsa, Pogacar sta dimostrando di essere il più forte, in attesa che uno dei suoi rivali più accreditati rientri a pieno regime dopo un lungo periodo di stop.

Stiamo ovviamente parlando di Remco Evenepoel, che vede finalmente la luce in fondo al tunnel dopo l’incidente in allenamento dello scorso dicembre a Oetingen, nel Brabante fiammingo. Il ciclista belga ha riportato fratture multiple che lo hanno costretto a diverse settimane senza bicicletta. Ora però il peggio è passato: Evenepoel ha fatto il suo rientro alle corse nella Freccia del Brabante, dove è arrivato primo davanti al connazionale Wout Van Aert e al portoghese Antonio Morgado.

Tuttavia, nonostante i problemi fisici ormai alle spalle, non è comunque un buon momento per il 25enne di Aalst. Le voci messe in giro sulla sua famiglia hanno spinto Evenepoel a intervenire con un lungo post su Instagram che sgombra il campo da ogni diceria. Il campione belga ha così voluto spazzare via i rumors di Ruben Van Gucht, giornalista di una TV belga che ha detto cose piuttosto pesanti sui familiari di Evenepoel.

Scoppia la lite in diretta: la replica è durissima

Secondo Van Gucht, infatti, i suoceri del ciclista 25enne vivrebbero di fatto alle sue spalle. Ma il giornalista non si è fermato qui. Nel corso del programma ‘De Asfpraak’ in onda su VRT Canvas si è soffermato anche sulla famiglia di origine marocchina della compagna di Evenepoel e sulla conversione all’Islam dello stesso ciclista belga. “Negli ultimi anni Remco ha coinvolto molto la famiglia della moglie nelle sue vittorie e prestazioni. Ho sentito che cerca di prendersene cura – le parole di Ruben Van Gucht – È necessario? Non è necessario? Sta a lui decidere. Non credo che molti dei suoi colleghi lo facciano. Sto raccontando una voce che proviene dal mondo del ciclismo“.

La replica del campione belga è durissima. Evenepoel ha definito “assurde” le affermazioni di Van Gucht, sottolineando che sua moglie proviene da una famiglia benestante e che la loro conoscenza è avvenuta quando erano molto piccoli, quindi prima dei soldi e della fama.

“Non so da dove prendi le tue storie, Ruben – ha poi aggiunto l’atleta 25enne – Ti sarebbe difficile credere che una famiglia marocchina lavorasse sodo e fosse benestante? Questo la dice lunga più sulla tua limitata visione del mondo che sulla realtà. Forse dovresti preoccuparti di più della tua famiglia, Ruben… Perché anche noi sentiamo cose“.