Marquez, rivelazione paurosa: “Tutti lo sapevano”

Per Marc Marquez arriva una rivelazione paurosa: per il pilota spagnolo c’è la confessione, tutti lo sapevano

L’obiettivo è chiaro e lo è stato fin dall’annuncio dell’approdo alla Ducati factory. Il pilota più vincente in attività sulla moto più forte della griglia: Marc Marquez-Ducati è un binomio che può puntare soltanto ad una cosa, la vittoria.

L’inizio ha rispettato i pronostici: otto vittorie su dieci, tra sprint e gara lunga con il secondo posto in classifica, ad un punto dal fratello Alex, soltanto per le cadute di Austin e Jerez. L’otto volte campione del mondo punta a dominare il mondiale, lasciando le briciole agli avversari. Un obiettivo che può essere raggiunto se lo spagnolo riuscisse ad evitare gli errori fatti negli Stati Uniti e nel GP di casa, peccati di confidenza secondo qualcuno.

Quanto accaduto però e la classifica attuale, non cambia le prospettive: Marc Marquez è il grande favorito per la vittoria finale del campionato e vincere sarebbe qualcosa di speciale per chi dal 2020 ad oggi ne ha passate di tutti i colori.

Marc Marquez, Puig sicuro: “Sua vittoria sarebbe una delle più grandi”

Ne è convinto anche Alberto Puig che con Marquez ha condiviso l’esperienza vincente in Honda. Il manager a DAZN racconta: “Ha già raggiunto un grande traguardo con quanto fatto, ma se riuscisse davvero a vincere il campionato, sarebbe uno dei successi più grandi del motociclismo“.

La motivazione la spiega lo stesso Puig nel proseguo dell’intervista: “Era da quattro anni lontani dalla vetta a causa di infortuni o problemi con la moto: essere tornato a vincere dopo tanto tempo e ad un’età avanzata, è incredibile“. Il manager poi si toglie qualche sassolino dalle scarpe contro chi dubitava delle capacità di Marquez: “Questo inverno ho sentito tutto ciò che diceva la gente, ma non ho capito come si potesse pensare che il miglior pilota sulla migliore moto, non avrebbe ottenuto questi risultati“.

Per Puig Marc Marquez è una certezza e lo era anche durante il suo momento più difficile, con l’infortunio del 2020 e l’infinita serie di problemi fisici avuti successivamente: “Con il braccio ha avuto grandi difficoltà e chi era vicino a lui ne era consapevole. Io so quello che stava passando, ancora di più perché era un campione del mondo“.

Questo però è il passato e sono momenti che hanno addirittura reso più forte Marquez. Che quest’anno è tornato ad essere il cannibale e vuole asfaltare la concorrenza per “una delle imprese più grandi” della MotoGP. Parola di Puig.