Playoff di Serie C, Juventus Next Gen a valanga, ok Catania e Arezzo. Sorpresa Pianese

Si sono giocati ieri gli incontri del primo turno dei playoff di Serie C. Non sono mancate le sorprese, nemmeno i risultati a dir poco roboanti. Partiamo dall’impresa della Juventus Next Gen, che ha espugnato Benevento con un sonoro 5-1. Un risultato strabiliante per i ragazzi di Brambilla, che giocheranno a Crotone il secondo turno mercoledì per continuare a coltivare il sogno promozione.

La Giana Erminio ha battuto di misura la Virtus Verona. Avanza anche il Renate dopo il pari a reti bianche contro l’Arzignano. Ok l’Arezzo (3-1 al Gubbio), così come il Catania, che si è sbarazzato di un Giugliano combattivo (3-2 per gli etnei). Prosegue il cammino ai playoff la sorpresa Pianese, che ha espugnato il campo del Pineto. Al secondo turno anche Potenza (2-0 al Picerno), Atalanta U23 (successo 2-1 sul campo del Trento) e la Vis Pesaro, che ha pareggiato contro il Pontedera 1-1 in pieno recupero.

Mercoledì 7 maggio si giocherà il secondo turno dei playoff di Serie C. Dopodiché inizierà la fase nazionale della competizione. Un torneo molto lungo che culminerà con le finali del 2 e 7 giugno.