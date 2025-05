Raphinha e l’Italia: una storia mancata di pochi giorni

Nel 2021 Deco, allora agente sportivo e oggi direttore sportivo del Barcellona, rivelò un retroscena curioso e significativo: la Federazione Italiana aveva sondato con forza la possibilità di portare Raphinha in Nazionale. L’esterno brasiliano, oggi stella del Barcellona, domani avversario dell’Inter e titolare nella Seleção, fu infatti molto vicino a vestire la maglia azzurra. La FIGC, forte della linea già seguita con Jorginho, Emerson e Toloi, individuò in lui un talento perfetto per il progetto europeo. Il legame con l’Italia non era solo tecnico: il padre di Raphinha, Rafael Dias Belloli detto “Maninho”, è cittadino italiano, fatto che dava al figlio il diritto al doppio passaporto.

Raphinha, sogno sfiorato: Europei 2020 e passaporto in ritardo

A confermare quanto accaduto è stato lo stesso Raphinha, poche ore fa, durante il podcast “Isa Visita”. L’esterno ha rivelato che era tutto pronto per la convocazione dell’Italia agli Europei del 2020: l’inserimento nel gruppo era stato spinto anche da Jorginho e lo staff tecnico. Tuttavia, il passaporto italiano non arrivò in tempo utile e quell’1% di speranza di giocare col Brasile si è infine concretizzato. Sliding doors della carriera: oggi Raphinha è un punto fermo della Seleção, ma avrebbe potuto sollevare la coppa da protagonista con gli Azzurri.

Tra samba e Ronaldinho: l’influenza che ha cambiato tutto

Dietro la scelta di cuore, c’è una storia di famiglia e musica. Il padre Maninho, musicista di samba, aveva un rapporto stretto con Ronaldinho, idolo di Raphinha fin da piccolo. A soli 7 anni, Raphinha incontrò il suo eroe grazie a una festa di compleanno organizzata dal campione brasiliano. Negli anni, il legame tra Ronaldinho e la famiglia Belloli si è rafforzato anche con collaborazioni musicali. Quel legame, culturale e affettivo, ha avuto un peso fondamentale: Raphinha ha scelto il Brasile, sulle note del samba.