Schumacher, il video lascia attoniti: tifosi in lacrime

Michael Schumacher resta uno dei simboli della Formula 1: il video dell’ex pilota tedesco lascia attoniti, tifosi in lacrime

La magia di Michael Schumacher, il mito della Formula 1 che non smette di far sognare. Il 29 dicembre 2013 ha cambiato per sempre la vita dell’ex pilota tedesco, ha segnato un momento spartiacque della sua esistenza.

Le conseguenze della caduta sugli sci hanno tolto ai propri tifosi Schumacher: la famiglia ha scelto di trincerarsi dietro la privacy, di alzare un muro attorno alle condizioni di salute del leggendario pilota. Già, leggendario: Michael Schumacher è leggenda vivente della F1 e non soltanto per i sette titoli mondiali vinti, sono Hamilton come lui. Schumacher è leggenda perché le sue imprese sono impresse nella mente e nel cuore di chi le ha viste.

Imprese come il Gp di Spagna del 1996, prima gara vinta dal pilota tedesco con la Ferrari. L’inizio di un mito di potrebbe dire perché poi con la rossa Schumi ha vinto cinque campionati di fila, dando vita ad un ciclo che non si è mai più ripetuto nella Formula 1, almeno fino ad oggi. Una vittoria conquistata in condizioni proibitive, con l’acqua ad allagare il circuito e Schumacher capace di navigare come nessun altro pilota, benché dotato di macchine più competitive, è stato in grado di fare.

Schumacher, il video del primo successo: la commozione dei tifosi

Proprio di recente sono stati rilanciati sul web alcuni video degli on board delle gare di Michael Schumacher. Tra questi anche uno relativo proprio al Gp di Spagna del 1996, precisamente il primo giro di quella gara che rappresentò il primo successo del binomio formato dalla Ferrari e dal pilota tedesco.

Finalmente la F1 ha desecretato alcuni onboard di Michael che sono patrimonio dell’umanità. Ero certo che da qualche parte erano archiviati. Ecco il primo giro di Schumy in Spagna nel 1996. Irreale. #F1 #SpainGP #Schumacher #OnBoard pic.twitter.com/oSyrKhMfpg — RobertoF1 (@robertofunoat) April 28, 2025

Al volante della rossa, Schumacher compì una vera e propria impresa sotto il diluvio. Partito terzo, ha un problema al via e scala in settima posizione. Il tedesco però è fin da subito il più veloce in pista ed inizia una serie di sorpassi che, grazie anche ai numerosi ritiri, lo porta alla vittoria finale. Nel video si vede il primo giro di gara di Schumacher con le difficoltà in partenza e poi la magia del pilota della Ferrari nel tenere un ritmo impossibile per gli altri in condizioni complicatissime e con visibilità ridotta.

Un video che che commosso i tifosi che si sono fiondati sotto per commentare sicuramente la gara di Schumacher, ma anche la sua carriera e il suo essere un fenomeno completamente diverso dagli altri. Una leggenda di una F1 che ormai non c’è più.