Terremoto in Formula 1, cambia la classifica: le novità per Hamilton e Leclerc

Ribaltata totalmente la classifica di Formula 1: cambia tutto dopo il GP di Miami con l’intervento dei commissari che riscrivono le posizioni

È una Formula 1 che regala emozioni quella di quest’anno. Nonostante la superiorità mostrata dalla McLaren in queste prime gare, il campionato è quanto mai aperto soprattutto perché Max Verstappen sta dimostrando ancora una volta di essere un fenomeno.

L’olandese sta spingendo oltre i limiti la sua Red Bull, quello che non sta riuscendo – ad esempio – a Leclerc ed Hamilton con la Ferrari. La distanza tra le monoposto dietro Piastri e Norris è davvero sottile e basta un niente per stravolgere totalmente la classifica. Lo si è visto nel GP di Miami dove già dalla sprint si è assistito ad una vera e propria bagarre: il sabato americano è stato all’insegna della pioggia e dei colpi di scena.

Si è partiti già dal giro di ricognizione con Leclerc a muro, quindi una gara all’insegna del brivido tra incidenti e safety car. A cambiare a fine gara è stato anche l’ordine di arrivo: i commissari di gara hanno avuto il loro bel da fare per stabilire in maniera ufficiale la classifica della sprint. Ben tre i piloti penalizzati, tutti finiti in zona punti cioè nelle prime otto posizioni: Alex Albon, Liam Lawson e Ollie Bearman si sono visti cancellare i punti conquistati in pista, scalando nelle retrovie.

GP Miami, sprint race: cambia tutta la classifica

La penalizzazione di Ollie Bearman è arrivata per unsafe release su Nico Hulkenberg: cinque secondi in meno per aver ostacolato il pilota Sauber, senza però il contatto che ha portato Verstappen a subire 10 secondi di sanzione.

Stessa penalità anche per Alex Albon: in questo caso la punizione è arrivata perché il pilota thailandese in tre settori consecutivi non ha rispettato il tempo limite della Safety Car. Infine, cinque secondi di penalizzazione e anche un punto di penalità sulla licenza per Liam Lawson: l’ex Red Bull è stato ritenuto colpevole dell’incidente con Fernando Alonso che ha causato l’ingresso della safety car negli ultimi giri e fatto finire di fatto la gara.

Con tutte le sanzioni, la classifica finale della sprint del GP di Miami:

1 L. Norris (McLaren)

2 O. Piastri (McLaren)

3 L. Hamilton (Ferrari)

4 G. Russell (Mercedes

5 L. Stroll (Aston Martin

6 Y. Tsunoda (Red Bull

7 K. Antonelli (Mercedes

8 P. Gasly (Alpine

9 N. Hülkenberg (Kick Sauber

10 I. Hadjar (Racing Bulls

11 A. Albon (Williams)

12 E. Ocon (Haas)

13 L. Lawson (Racing Bulls)

14 O. Bearman (Haas)

15 G. Bortoleto (Kick Sauber)

16 J. Doohan (Alpine)

17 M. Verstappen (Red Bull)