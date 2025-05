Vigilia Inter-Barcellona: Lautaro c’è!

Dopo la conferenza stampa della vigilia di Inter-Barcellona, semifinale di ritorno di Champions League, tenuta da Simone Inzaghi e Alessandro Bastoni, la squadra nerazzurra è scesa in campo per la rifinitura. La formazione milanese si sta preparando alla sfida contro i catalani e lo sta facendo sostanzialmente con la rosa al completo, nonostante i problemi fisici accusati dai suoi giocatori.

La prima parte dell’allenamento delle vigilia non ha visto la presenza dei due acciaccati più importanti: Benjamin Pavard e soprattutto il capitano nerazzurro Lautaro Martinez. I due, però, si sono aggregati al resto del gruppo per la seconda parte della seduta. Motivo per cui è sempre più probabili che entrambi siano a totale e completa disposizione di Simone Inzaghi per Inter-Barcellona.

Completamente a parte invece Davide Frattesi. Il centrocampista ha preso una botta e perciò sta svolgendo un lavoro personalizzato con l’obiettivo di recuperare in vista della gara di domani.