Annuncio Schumacher, tifosi in visibilio: più di una speranza

I fan sono impazziti dopo l’ultima notizia su Schumacher: ora la speranza è quanto mai viva, tutti aspettavano un annuncio così.

In tanti tra i fan di Michael Schumacher hanno considerato la firma sul casco di Jackie Stewart – poi venduto all’asta per una causa benefica – come un primo segnale di miglioramento del 7 volte campione del mondo di Formula 1. Quella dei tifosi di tornare a vedere Schumacher in pubblico resta una speranza nonostante siano passati più di 12 anni dal terribile incidente sugli sci a Meribel, in Francia.

In pochissimi conoscono le reali condizioni di salute del Kaiser. Possono infatti visitarlo i medici che lo tengono costantemente in cura, qualche amico stretto (tra cui l’ex Team Principal della Ferrari, Jean Todt) e ovviamente i suoi familiari, vale a dire la moglie Corinna e i loro figli Gina-Maria e Mick.

Quest’ultimo è attualmente impegnato nel Mondiale Endurance con la Alpine, anche se in diverse interviste ha più volte ribadito che il suo sogno è quello di rientrare in Formula 1 e provare magari a scrivere pagine importanti come è riuscito a fare suo padre (specialmente con la Ferrari).

Schumacher, svolta clamorosa: sta per tornare, fan in estasi

Le due stagioni con la Haas – 2021 e 2022 – sono state avare di soddisfazioni per Mick Schumacher: tuttavia il pilota tedesco ha poi fatto esperienza, è cresciuto tanto e si sente ora pronto per tornare al volante di una monoposto di F1 e dare del filo da torcere a tutti. La pensa così anche Bernie Ecclestone, ex numero uno del Circus, che in un’intervista rilasciata a F1 Insider ha detto chiaramente di essere favorevolissimo a un ritorno in Formula 1 del figlio d’arte.

“Se Michael fosse ancora lì con lui, Mick oggi sarebbe un titolare fisso in griglia”, le parole di Ecclestone, che sottolinea come negli USA il cognome Schumacher abbia ancora un’aura speciale: “Usarlo potrebbe essere un’occasione anche per la stessa F1”. Ma quale team potrebbe essere interessato a ingaggiare Mick Schumacher per la stagione 2026?

Bernie Ecclestone fa il nome della Cadillac, che farà il suo debutto in F1 il prossimo anno ed è alla ricerca di un pilota giovane ma già con un buon bagaglio di esperienza alle spalle. “Sarebbe un’opportunità per rilanciare un talento che merita più di quanto ha raccolto finora – afferma l’ex boss del Circus – E allo stesso tempo darebbe un volto forte al progetto americano”.