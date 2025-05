ESCLUSIVA SI Lo scopritore di Yamal: “Come Messi? No, sarà migliore di lui!” Poi dà un consiglio a Dimarco

Tutto in una notte: stasera l’Inter se la vedrà contro il Barcellona a San Siro, in palio c’è l’accesso alla finale di Champions League. Si riparte dal 3-3 di Montjuic, con i nerazzurri che dovrebbero ritrovare, in tempo di record, Lautaro Martinez, che ha fatto di tutto per esserci all’appuntamento che decide una stagione.

Di fronte ci sarà una delle squadre migliori del mondo, se non la migliore, che fra le proprie fila ha un giocatore che più di tutte ha rubato l’occhio all’andata: Lamine Yamal. Inocente Diez, detto Kubala, coordinatore del CF La Torreta dove scoprì il giovanissimo campioncino quando aveva appena 4 anni, è intervenuto in esclusiva a Sportitalia per parlarci di lui.

Cosa la catturò l’attenzione di lui quando lo vide la prima volta?

“Ciò che ha catturato maggiormente la mia attenzione è stato il suo impegno per il calcio fin dalla giovane età. Anche se era solo un bambino era concentratissimo sul pallone”.

Ha un consiglio da dare a Dimarco e Bastoni per stasera?

“Solo di non dargli troppo spazio per pensare, perché se gli dai tempo per pensare… può fare qualsiasi cosa”.

Sbagliano i giornalisti a metterlo sullo stesso piano di Messi?

“Si sbagliano sì, ma perché sarà migliore di Messi”.

Che partita sarà stasera?

“E’ una semifinale di Champions League in cui tutto può ancora succedere dato il risultato dell’andata. Un 3-3 che lascia aperto ogni possibile risultato fra due grandi squadre”.