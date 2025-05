Incubo Berrettini, rinuncia a Roma: paura tra i fan

I fan di Berrettini hanno appena ricevuto una bruttissima notizia: niente Roma per Matteo, cosa ha portato alla rinuncia.

La crescita di rendimento di Matteo Berrettini e la sua rincorsa a un posto stabile tra i primi 30 al mondo rischiano improvvisamente di arrestarsi. In tanti tra i suoi fan avevano espresso una certa preoccupazione per l’infortunio che lo aveva colpito nel secondo turno del Masters 1000 di Madrid, quando aveva dovuto alzare bandiera bianca contro Jack Draper – spintosi poi fino alla finale – dopo il primo set vinto dal britannico al tie-break.

Ancora una volta Berrettini è stato frenato da quei problemi all’addome che negli ultimi anni si sono presentati spesso. I tifosi speravano che il tennista romano potesse smaltire velocemente il guaio fisico e tornare subito protagonista agli Internazionali BNL d’Italia 2025 in programma al Foro Italico. Berrettini e suo fratello Jacopo, infatti, avevano ottenuto una wild card per gareggiare insieme in doppio nel torneo capitolino.

Tuttavia, nonostante la grande attesa dei fan per questa esperienza in famiglia, Matteo salterà almeno il doppio. In singolare il finalista di Wimbledon 2021 avrebbe esordito al secondo turno del Masters 1000 romano contro il vincitore della sfida Fearnley-Fognini. Ora non ci sono certezze nemmeno su questo.

Berrettini rinuncia a Roma: decisione presa, mazzata per i fan

Di sicuro Matteo e Jacopo non giocheranno il doppio: il Berrettini più giovane giocherà nelle qualificazioni del Challenger di Francavilla, pertanto l’organizzazione degli Internazionali BNL d’Italia 2025 ha revocato la wild card ai due fratelli. Resta da capire se questo forfait per il doppio sia soltanto una precauzione da parte di Matteo Berrettini per non affaticare troppo l’addome o se invece è un segnale di un possibile ritiro anche in singolare.

Un eventuale rinuncia di Berrettini anche in singolare sarebbe una vera e propria beffa per Matteo e per tutti i fan che non vedevano l’ora di sostenerlo sulle tribune del Foro Italico. Nelle ultime edizioni, infatti, il tennista romano non era mai riuscito a prendere parte agli Internazionali d’Italia: la sua ultima partecipazione risale al 2021.

Nel 2022 Berrettini aveva dovuto dare forfait a causa dell’intervento chirurgico alla mano; nel 2023, invece, fu sempre un problema agli addominali a costringerlo a rinunciare al Masters 1000 di Roma. Infine il no dello scorso anno, in quel caso per colpa di una tonsillite. I fan incrociano le dita e sperano di vederlo in campo nel secondo turno.