Inter-Barcellona, qui c’è la storia! Incasso da record, è la partita dell’anno

Non è una finale, ma è l’ultimo piccolo tassello per raggiungerla. Inter e Barcellona si sfidano questa sera per la semifinale di ritorno di Champions League. La gara d’andata ha regalato uno spettacolo mozzafiato e San Siro si appresta ad accogliere nerazzurri e blaugrana per la partita dell’anno. La scala del calcio sarà un fortino questa sera: tutto esaurito, record d’incasso (13 milioni di euro) per la storia del calcio italiano.

Il 3-3 dell’andata ha detto tutto e niente, perché questa sera ci si gioca un posto a Monaco di Baviera per il prossimo 31 maggio. Inter e Barcellona si sono sfidate con grande padronanza mercoledì scorso, dimostrando di saper colpire i rispettivi punti deboli.

Abbiamo visto la classe immensa di Lamine Yamal, che si è preso sulle spalle il Barcellona dopo il doppio svantaggio. Abbiamo appurato la tecnica sopraffina di Thuram, autore di un gol davvero bello che aveva aperto le marcature. La padronanza fisica di Dumfries, il possesso attivo e dinamico del Barcellona, la difesa alta di Flick che ha permesso ai nerazzurri di crederci. E sarà così anche stasera. Si parte dalla parità: sarà spettacolo. Su questo non abbiamo dubbi.