La Ducati scarica Bagnaia: novità improvvisa in MotoGP

Per Pecco Bagnaia è stato un inizio di stagione complicato ed ora arriva la novità improvvisa: la Ducati pronta a scaricarlo

Un inizio di stagione complicato. Pecco Bagnaia sta capendo sulla propria pelle quanto è complicato avere come compagno di squadra un pluricampione del mondo come Marc Marquez.

Lo spagnolo è tornato cannibale ed è il dominatore assoluto della MotoGP. Certo, la classifica recita ad oggi Alex Marquez primo e Marc alle sue spalle con Bagnaia dietro e, a livello di punti, ancora in lotta, ma la pista ha detto altro. Ha detto di un Marquez sr che può fare il bello e il cattivo tempo, di uno spagnolo capace di decidere a proprio piacimento se e quando staccare i rivali. Insomma, al di là dei numeri, la sensazione è che il titolo mondiale difficilmente non andrà all’otto volte iridato.

Una sensazione che va di pari passo con quella lasciata da Bagnaia: un pilota in difficoltà, che fatica a capire la Ducati 2025, con la quale il feeling non è scatto. Il pilota di Chivasso non è riuscito finora a tenere il passo dei due fratelli Marquez, risultando meno performante anche di Alex che guida la moto dello scorso anno. Una difficoltà che potrebbe portare anche a scelte estreme alla fine della stagione.

Ducati, Dall’Igna su Bagnaia: “Aspettative disattese”

Lo si intuisce dalle parole del direttore generale di Ducati Corsa Gigi Dall’Igna che sui canali ufficiali del Team ha commentato l’ultima gara e si è soffermato anche sul momento difficile di Bagnaia.

“Pecco non è stato all’altezza delle aspettative – le parole del manager – , soprattutto perché ci ha sempre abituati a prestazioni migliori la domenica rispetto al sabato“. Invece nell’ultima gara così non è stato con Bagnaia in difficoltà durante tutto il weekend a tenere il passo del compagno di squadra e terzo al traguardo.

Così il giudizio non è stato positivo: “Nel ritmo gara gli è mancata la nitidezza che tutti ci aspettavamo, così come i picchi necessari per tornare a lottare per la vetta“. Così il terzo posto alla fine non può essere considerato un risultato positivo, anche se consente di restare in scia della coppia di testa nella corsa al titolo. Per la quale però serve decisamente altro. Lo dice chiaramente Dall’Igna, lo dice e chiarisce che la Ducati da Bagnaia si aspetta di più. Tra meno di una settimana, in Francia, la prima risposta.