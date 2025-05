Sinner, allarme Roma: tifosi con il fiato sospeso

Le ultime notizie su Jannik Sinner preoccupano non poco i tantissimi tifosi del numero uno al mondo: scatta l’allarme per Roma.

Domenica 4 maggio è ufficialmente terminata la squalifica di tre mesi inflitta a Jannik Sinner dopo il patteggiamento con la WADA (Agenzia Mondiale Antidoping) per la vicenda Clostebol. I ‘Carota Boys’ non vedono l’ora di poter ammirare di nuovo le gesta del numero 1 al mondo: Sinner sarà infatti protagonista agli Internazionali BNL d’Italia 2025 che si terranno come sempre nella suggestiva cornice del Foro Italico di Roma.

Jannik è rimasto numero 1 del ranking ATP, dato che in questi tre mesi di stop forzato né Zverev né Alcaraz sono riusciti a insidiare il suo primato. Il 23enne di San Candido sarà quindi la prima testa di serie a Roma e pertanto potrà cominciare il suo torneo dal secondo turno. Nel frattempo, però, è arrivata una notizia che desta più di qualche preoccupazione in tutti i fan di Jannik Sinner.

Nei giorni scorsi più di qualcuno – tra cui il CT della Nazionale azzurra maschile di Coppa Davis, Filippo Volandri – ha espresso i suoi dubbi sul fatto che Sinner possa essere competitivo già agli Internazionali d’Italia o comunque nei primi tornei a cui prenderà parte dopo il rientro. Jannik, infatti, deve ritrovare il ritmo partita dopo tre mesi di assenza dai campi e questo potrebbe essere uno svantaggio nelle prime uscite.

Allarme Roma per Sinner: non ce la fa, tifosi affranti

La pensa così anche Brad Gilbert, ex numero 4 al mondo e successivamente allenatore di campioni come Agassi, Roddick e Murray. Di recente Gilbert è stato anche coach di Coco Gauff, appena sconfitta in finale da Sabalenka nel torneo di Madrid. Il 63enne di Oakland, in un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport, ha fatto chiaramente capire di non aspettarsi un Sinner in grado di vincere già al Foro Italico.

“Roma gli servirà per arrivare al massimo della condizione a Parigi – ha detto Gilbert al quotidiano romano – Dico questo perché, per quanto ci si allena, non è possibile ricreare le dinamiche della partita. Serve giocarle”. L’ex coach di Agassi si è poi soffermato sulla squalifica ricevuta da Jannik Sinner per il caso Clostebol: per Gilbert non avrebbe dovuto saltare “nemmeno un torneo”, dimostrando quindi di essere completamente dalla parte del campione italiano.

Infine il coach ha fatto anche un elogio a come ha lavorato l’Italia del tennis in questi ultimi anni: oltre a Sinner, infatti, il sistema ha permesso di venire fuori anche ad altri giocatori e “fa lo stesso con coach, preparatori e fisioterapisti“.