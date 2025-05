Barcellona, Flick polemico: “Alcune decisioni tutte in favore dell’Inter. Incassato una sconfitta pesante”

L’allenatore del Barcellona, Hansi Flick, in conferenza stampa dopo l’eliminazione in Champions League contro l’Inter. “Siamo tutti delusi, abbiamo investito tanto in questa partita. Alcune decisioni da 50-50 sono andate tutte in favore dell’Inter, ma è andata così. E sono orgoglioso della mia squadra, credo che il risultato sia ingiusto e che alcune decisioni dell’arbitro siano state ottime, ma non a nostro favore. Questo è il calcio, loro hanno meritato, come i loro tifosi. Torneremo l’anno prossimo”.

Direzione arbitrale? “Non voglio parlarne troppo. Non sarebbe giusto nei confronti della mia squadra, perché hanno fatto un’ottima partita. Non voglio parlare dell’arbitro, gli ho detto quello che dovevo dirgli. Siamo fuori dalla Champions, ma torneremo l’anno prossimo. Stasera c’è stata un’atmosfera fantastica da parte dello stadio, come anche a casa nostra. Stasera la squadra ha fatto tutto per rendere fieri i tifosi. Andiamo avanti”.

Poi aggiunge: “Oggi gli attaccanti dell’Inter sono stati molto bravi, hanno tenuto palla e sono giocatori molto forti, ma anche esperti. Noi abbiamo una squadra giovane e dobbiamo migliorare, il nostro compito sarà di migliorare. Da tutti i punti di vista, sia difensivo che offensivo. Non siamo alla fine del nostro viaggio, oggi abbiamo incassato una sconfitta pesante e ne siamo delusi, ma siamo pronti a ripartire in vista della prossima Champions. Credo che la squadra e i giocatori meritino questo rispetto. Ma vogliamo vincere dei titoli, ora abbiamo una partita molto dura in Liga e abbiamo tre giorni per prepararlo. Domattina possiamo essere molto orgogliosi di una partita come questa”.

Chiosa finale: “Analizzeremo questa partita, ma questo è il calcio e non possiamo sempre vincere. Dobbiamo accettarlo, ora è finita questa partita e dobbiamo pensare alla prossima, tra pochi giorni. È più facile se vinci, ma dobbiamo farlo e avere la fame di vincere dei titoli. Voglio aggiungere qualcosa, dato anche che ho parlato dell’arbitro: voglio augurare buona fortuna all’Inter, perché hanno fatto una grande partita, e voglio augurare loro buona fortuna a Monaco”.