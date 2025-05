Biglietti della finale di Champions League: le disposizioni dell’UEFA

L’Inter è in finale di Champions. Sabato 31 maggio 2025 a Monaco di Baviera i nerazzurri giocheranno contro la vincente della sfida di questa sera tra PSG e Arsenal. In ottica biglietti la UEFA ha comunicato le prime informazioni sui tagliandi: 38.700 biglietti su 64.500 sono disponibili per l’acquisto diretto per i tifosi e il pubblico generico, si legge sul sito ufficiale della Uefa.

L’Inter e l’avversaria riceveranno 18.000 biglietti ciascuna, mentre i restanti biglietti saranno messi in vendita in tutto il mondo tramite UEFA.com/tickets. I candidati prescelti riceveranno una notifica via e-mail e potranno acquistare fino a due biglietti nella categoria assegnata.