Fiorentina, blindato Raffaele Palladino: ufficiale il rinnovo fino al 2027

La Fiorentina ha ufficializzato il prolungamento del contratto con l’allenatore Raffaele Palladino. Il club ha così rinnovato la fiducia nel tecnico che ha guidato la squadra in questa stagione. L’accordo, che inizialmente sarebbe scaduto nel 2026, è stato esteso di un anno, fino al 2027. A comunicarlo è stato il club attraverso una nota ufficiale.

“ACF Fiorentina comunica di aver esercitato l’opzione, a favore del Club, per l’estensione del contratto di Mister Palladino fino al 30 giugno 2027“. È quanto si legge nel comunicato diffuso dalla società gigliata.

La decisione di estendere il contratto è arrivata proprio alla vigilia di un appuntamento cruciale per la stagione della Fiorentina. Domani infatti la Viola si giocherà il ritorno della semifinale di Conference League contro il Real Betis. All’andata, disputata in terra spagnola, i viola sono usciti sconfitti per 2-1, ma il gol realizzato da capitan Ranieri tiene ancora aperte le speranze di qualificazione. Un segnale di continuità e fiducia da parte della dirigenza, che punta a consolidare il progetto tecnico anche in vista delle prossime sfide europee.