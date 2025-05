Inter-Barcellona, l’attacco di Pedri alla UEFA e il chiarimento di Iñigo Martinez sul presunto sputo!

L’Inter ha staccato il pass per la finale di Champions League grazie alla vittoria per 4-3 contro il Barcellona dopo i tempi supplementari con i blaugrana che si sono lamentati a fine partita per l’arbitraggio del direttore di gara Marciniak.

Inter-Barcellona, la rabbia di Pedri

Sponda Barcellona non hanno sicuramente digerito il ko con la stampa catalana e la squadra blaugrana che non hanno apprezzato la direzione di gara, con la prestazione del fischietto polacco duramente contestata. Pedri, centrocampista spagnolo in mixed zone, come riportato da RMC Sport: “Non è la prima volta che capita con questo arbitro. La UEFA dovrebbe indagare sulla questione”.

Il giovanissimo mediano cresciuto nel vivaio della Masia ha fatto eco alla contestazione del suo allenatore Flick che non ha digerito alcuni episodi dell’arbitro che ha diretto la finale della Coppa del Mondo del 2022.

Inter-Barcellona, Iñigo Martinez fa chiarezza

Intervenuto in zona mista dopo la sconfitta in semifinale di Champions League, il difensore del Barcellona Iñigo Martinez ha parlato del “presunto sputo”, dell’episodio che lo ha visto protagonista insieme a Francesco Acerbi dopo il rigore del momentaneo 2-0 segnato Hakan Calhanoglu. “Non è successo niente, semplicemente Acerbi ha esultato gridandomi nell’orecchio e io ho reagito in modo istintivo, sbagliando. È stata una reazione inutile da parte mia, ma in nessun momento gli ho sputato addosso. Lo sputo è finito a un metro di distanza. Altrimenti ovviamente sarei stato espulso”.

Inter-Barcellona, furia per il contatto Dumfries-Martin

Uno degli episodi più controversi resta quello dell’azione che ha portato al gol di Acerbi, con il contatto tra Denzel Dumfries e Gerard Martin considerato non punibile dopo la revisione al Var, con l’intensità del colpo dell’esterno olandese ai danni della caviglia dell’avversario leggero e con l’ex PSV che ha fornito il secondo assist della serata dopo quello a Lautaro Martinez.