Sinner-Alcaraz, colpo di scena a Roma: tutto stravolto

È arrivata l’ufficialità è c’è già la possibile data: tutti gli aggiornamenti da Roma sullo scontro Sinner-Alcaraz

L’attesa è finita. Mancano solo pochi giorni per il ritorno in campo di Jannik Sinner: la squalifica di tre mesi per il caso doping è scaduta domenica e da lunedì il numero uno del mondo è al lavoro al Foro Italico. Il suo debutto agli Internazionali di Roma è fissato per la giornata di sabato, con il tabellone completo e l’eventuale cammino fino alla fine che sono già definiti per il tennista Azzurro. C’è anche la possibile data dello scontro con il rivale Carlos Alcaraz.

Tuttavia, nella prima conferenza stampa tenuta a Roma, Sinner ha abbassato le aspettative sul suo rientro dopo il lungo stop: “Ho aspettative molto molto basse. Ho sensazioni molto strane, all’inizio, non ho nessun feedback su come potrò giocare. Non aver giocato per un po’ ha portato anche piccoli problemi come delle vesciche”.

Il grande obiettivo per il tre volte campione Slam è il Roland Garros: “L’obiettivo è Parigi, però sono qua per vedere il mio livello attuale, non per battere chiunque. Sono qui per passare il primo turno e poi vedere che succede. La cosa più difficile è iniziare un nuovo torneo, affrontare un avversario ogni giorno. Ma siamo riposati, questo pagherà a fine stagione”. Come anticipato, lo attende anche Carlos Alcaraz.

Sinner e Alcaraz, possibile sfida solo in un’eventuale finale a Roma: il tabellone dell’Azzurro

Sinner è la teste di serie numero uno del tabellone di Roma e salterà così il primo turno. Al secondo turno l’avversario sarà uno tra l’argentino Navone e la nuova promessa azzurra Federico Cinà. L’altoatesino potrebbe poi affrontare ai quarti di finale uno tra Ruud, Fritz o De Minaur, con il possibile incrocio con Alcaraz o Zverev soltanto in un’eventuale finale.

A Roma è al rientro anche il tennista spagnolo, reduce dall’infortunio che gli ha fatto saltare il torneo di casa a Madrid. Alcaraz ha trionfato a Montecarlo e perso la finale di Barcellona e durante lo stop forzato di Sinner non si è mai avvicinato alla prima posizione nel ranking ATP: “Qualcuno pensava che, solo per il fatto che Sinner era fuori, io e Zverev avremmo dovuto vincere tutto e giocare meglio di prima. Questo non era e non è corretto. Non sono sorpreso di non essere diventato di nuovo numero uno, anche se molte persone si aspettano che io vinca tutto. – aveva rivelato il classe 2003 nelle scorse settimane – Tanti mi chiedono, mi chiedevano, di approfittare di questo periodo di assenza di Jannik per tornare in vetta. E questa pressione probabilmente mi ha ucciso, in qualche modo”. Tutti gli occhi a Roma saranno soprattutto su loro due.