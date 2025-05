Sinner non può più mentire: è costretto a dire la verità

La verità di Jannik Sinner ha colto di sorpresa i suoi tantissimi fan: il numero 1 al mondo è stato molto chiaro.

L’attesa è finalmente terminata. Il 4 maggio è finita la squalifica di tre mesi inflitta a Jannik Sinner per la vicenda Clostebol: un giorno che il numero 1 al mondo, il suo entourage e tutti i suoi fan attendevano con ansia. Il fenomeno altoatesino sarà subito protagonista agli Internazionali BNL d’Italia 2025: Sinner scenderà in campo al Foro Italico venerdì 9 maggio contro il vincente della sfida tra l’argentino Mariano Navone e l’italiano Federico Cinà.

Jannik ha bisogno di ritrovare il ritmo partita dopo tutto questo tempo lontano dai campi. Anche per questo è difficile immaginare un Sinner competitivo per la vittoria finale già a Roma. Lo stesso numero 1 del ranking ATP ha detto in conferenza stampa che il suo obiettivo è quello di superare il primo turno.

“Ho basse aspettative in questo torneo. Sono stato fermo così a lungo e non ho alcun feedback di come giocherò“, le parole di Sinner a pochi giorni dal suo esordio a Roma. Jannik ha poi precisato che l’obiettivo è il Roland Garros, anche se conferma di stare bene sia fisicamente che mentalmente.

Sinner non può mentire: ora è ufficiale, fan spiazzati

I fan di Sinner sono rimasti però colpiti da un altro passaggio della conferenza stampa. Il campione italiano ha confessato che il momento più duro della sospensione di tre mesi in seguito al patteggiamento con la WADA è stato l’inizio, quando non poteva prendere parte ad alcun evento sportivo.

Jannik ha detto di averne approfittato per stare di più con la sua famiglia, facendo poi un’ulteriore precisazione che sgombra il campo da ogni dubbio su un argomento di cui si è parlato molto negli ultimi tempi. Quando gli viene chiesto un chiarimento su un presunto fidanzamento con la modella russa Lara Leito la risposta di Sinner è fin troppo chiara.

“Sono rimasto molto sorpreso di vedere certe foto in giro, in questo momento non sono fidanzato“, ha detto Jannik, paparazzato dal settimanale ‘Chi’ a Monte Carlo assieme alla modella russa 31enne: in una di queste foto si può vedere anche un bacio tra i due. Sinner ha da poco messo fine alla precedente relazione con la tennista russa Anna Kalinskaya, attualmente al 28esimo posto nel ranking WTA.