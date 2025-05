Valentino Rossi, l’esperienza più brutta: “È stato orribile”

Un’esperienza completamente da dimenticare: i fan di Valentino Rossi sono rimasti senza parole, è stato davvero orribile.

La carriera di Valentino Rossi è stata caratterizzata da una lunga serie di straordinari successi. Il fenomeno di Tavullia è riuscito a conquistare la bellezza di nove titoli iridati: uno in 125, uno in 250, uno in 500 e ben sei in MotoGP, diventando così l’unico pilota nella storia del Motomondiale ad essersi laureato campione del mondo in quattro classi differenti.

Su 432 gare disputate Valentino Rossi ne ha vinte 115, salendo anche 235 volte sul podio e conquistando 65 pole position. Eppure ci sono stati anche dei momenti molto brutti in tanti anni trascorsi in pista. I fan più accaniti ricorderanno ad esempio la delusione per il Mondiale 2015, perso per soli 5 punti di ritardo nei confronti di Jorge Lorenzo.

Proprio nelle scorse ore è però arrivata una dichiarazione su un’altra esperienza decisamente da dimenticare. Valentino Rossi, in questo caso, non è il protagonista principale: la vicenda si è però svolta nel suo Ranch durante la 100 km dei Campioni, l’evento organizzato proprio dal ‘Dottore’ sugli sterrati di Tavullia.

Valentino Rossi, esperienza da dimenticare: “E’ stata molto dura”

Nell’ultima edizione della 100 km dei Campioni, vinta da Thomas Chareyre e Diogo Moreira, ha preso parte anche Michael Dunlop. Gli appassionati di moto conoscono molto bene il 36enne nordirlandese, il pilota più vincente nella storia del Tourist Trophy, la famosa corsa motociclistica che si svolge sull’Isola di Man. Nel 2024 Dunlop ha raggiunto le 29 vittorie al Tourist Trophy superando il precedente record di 26 successi siglato da suo zio, Joey Dunlop.

Valentino Rossi lo aveva quindi invitato a partecipare alla 100 km dei campioni: il nordirlandese ha accettato ed è sceso in pista sulla terra battuta con il giovane fenomeno della MotoGP Pedro Acosta. Le cose non sono però andate come immaginava Michael Dunlop, che in un’intervista al podcast TT Live ha parlato di quella che definisce senza mezzi termini un’esperienza “orribile“.

Il 36enne ha spiegato al podcast che non è proprio riuscito ad avere ritmo durante la gara, anche se poi ha comunque ringraziato Valentino Rossi per averlo invitato a gareggiare nel suo Ranch. “È stato bello uscire e provare questa esperienza, ma è stata molto dura per me“, ha poi aggiunto Dunlop, complimentandosi con chi organizza un evento come la 100 km dei Campioni. “Stanno creando un livello che è qualcosa di straordinario e sono fantastici“.