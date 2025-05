Zanardi, l’annuncio fa gioire: è successo di nuovo

L’ultimo annuncio su Alex Zanardi ha mandato in visibilio tutti i fan del campione bolognese: nessuno credeva potesse accadere.

Alex Zanardi prosegue la sua riabilitazione a casa, monitorato costantemente dai medici e circondato dall’affetto dei suoi familiari. Sono passati quasi cinque anni da quel terribile 19 giugno 2020, quando l’ex pilota di Formula 1 venne travolto da un camion mentre partecipava a una gara in handbike. Da quel giorno Zanardi non è più comparso in pubblico, anche se i suoi tantissimi fan sperano sempre di ricevere qualche notizia positiva sulle sue condizioni di salute.

Di certo il calvario che ha dovuto affrontare l’atleta paralimpico è stato dei più duri. Il dottor Claudio Costa, medico e inventore di quella clinica mobile che ha seguito tanti piloti celebri, ha detto chiaramente che solo un corpo forte come quello di Zanardi “può resistere in queste condizioni“.

Non bisogna infatti dimenticare che l’incidente in handbike è stato il secondo tremendo schianto nella vita di Zanardi: nel 2001 il campione bolognese perse entrambe le gambe dopo un altro terribile incidente al Lausitzring durante una gara di Formula CART. In attesa di ricevere qualche novità sulla salute dell’ex pilota sono tante le iniziative messe in campo per celebrare una figura tanto apprezzata non solo per le sue qualità sportive ma anche per quelle umane.

Zanardi, che gioia: il campione ha lasciato il segno

Proprio ieri mattina si è tenuto un incontro presso il Liceo Scientifico Sportivo ‘Fondazione San Benedetto’ di Piacenza dal titolo ‘Storie di Atleti Paralimpici’. Il film documentario trasmesso durante l’incontro, intitolato ‘Tagliati per le corse’, racconta la storia di sei atleti paralimpici con il sogno di prendere parte ai Giochi di Parigi.

Uno dei testimonial dell’iniziativa è Federico Andreoli, ex atleta di sci che ha dovuto fare i conti con la perdita della vista a causa di un meningioma, ovvero un tumore benigno al cervello. Andreoli, spinto dall’approfondire il mondo paralimpico, si ritrova pienamente in Obiettivo3, un progetto messo in piedi proprio da Alex Zanardi per supportare i disabili che vorrebbero avvicinarsi allo sport. L’altro testimonial è Giancarlo Masini, ex motocrossista a livello internazionale diventato paraplegico a causa di un incidente. Anche Masini è poi diventato atleta paralimpico e ha conquistato un fantastico bronzo nella cronometro di ciclismo alle Paralimpiadi di Rio 2016.

Un’ispirazione che per entrambi e per molti altri atleti disabili è arrivata anche grazie alle immagini che ha regalato Zanardi alle Paralimpiadi, tra cui l’indimenticabile alzata della sua handbike al cielo dopo l’oro conquistato a Londra 2012 nella cronometro individuale.