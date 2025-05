Napoli, al lavoro per De Bruyne e un grande attaccante: nel mirino David e Nuñez

Con il campionato che si avvia alla conclusione e con il Napoli in vantaggio di tre punti sull’Inter a tre turni dal termine, il direttore sportivo Giovanni Manna è al lavoro per la prossima stagione con Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato che si è soffermato su alcuni affari per rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Antonio Conte. Un super colpo a centrocampo più un grande centravanti per sognare in grande in vista del futuro.

Calciomercato Napoli: il punto su De Bruyne

Il Napoli si sta muovendo attivamente sul mercato. Come spiegato nella serata di ieri da Alfredo Pedullà sul proprio sito ufficiale, Kevin De Bruyne è un obiettivo concreto tanto è vero che nell’ultima settimana Michele Lacroix, moglie del centrocampista belga che lascerà il Manchester City a parametro zero al termine della stagione come anticipato alcune settimane fa, è stata a Napoli per visitare un paio di appartamenti. Secondo quanto raccontato, il Napoli sarebbe pronto a mettere sul piatto un biennale con opzione per un’altra stagione. E per gli azzurri e il presidente Aurelio De Laurentiis si tratterebbe di un colpo di assoluto spessore.

Calciomercato Napoli: si lavora per un grande attaccante

Il Napoli vuole ulteriormente rinforzare l’organico: nelle scorse settimane ha praticamente chiuso per il difensore Marianucci dall’Empoli come investimento per il futuro, con la voglia di migliorare il reparto offensivo. Due le piste importanti per l’attacco sottolineate da Alfredo Pedullà: gli azzurri avrebbero mosso passi per Jonathan David seguito anche da Inter e Juve, con il bomber canadese che ha richieste economiche importante e con il Napoli che sarebbe pronto ad accontentarlo con l’inserimento di una clausola. Un altro nome da seguire è quello di Darwin Nuñez, centravanti uruguaiano in uscita dal Liverpool e con una valutazione di 50-55 milioni di euro più bonus con il DS Manna pronto a investire su nomi di livello nonostante il club segua anche profili come Lucca dell’Udinese e Bonny del Parma.