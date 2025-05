Fiorentina, niente finale: 2-2 in casa contro il Betis ai supplementari. Decisivo Ezzalzouli

Finisce all’altezza delle semifinali il sogno della Fiorentina di giocarsi la terza finale di Conference League consecutiva, all’atto finale della competizione ci vanno gli spagnoli in virtù della vittoria dell’andata e il 2-2 di oggi.

La cronaca di Fiorentina-Betis

Il Betis parte forte, meglio della Fiorentina e sblocca alla mezz’ora con una punizione precisa di Antony, che sorprende De Gea sul proprio palo, che capitola dopo un paio di ottime parate. La Fiorentina reagisce con decisione e al 34’ dopo poco trova il pari con Gosens, bravo a colpire di testa su angolo di Mandragora. Lo stesso Gosens firma il sorpasso nel finale di primo tempo al 42’, ancora da corner, stavolta battuto da Adli, completando la rimonta in 8 minuti per portare virtualmente la gara ai supplementari.

Nella ripresa la squadra viola prova a chiudere il discorso qualificazione, ma spreca diverse occasioni. Gosens ha subito la chance per la tripletta ma non impatta bene al volo. Al 57’, Fagioli sfiora il gol con un tiro deviato, mentre De Gea è attento su un tentativo di Antony al 60’.

Richardson nel finale dei tempi regolamentari rischia mandando Antony solo verso l’area di rigore, ma De Gea salva due volte prima sul brasiliano e poi sul Abde Ezzalzouli. Si va ai supplementari. Il Betis sembra più fresco nei tempi supplementari e spinge. Al 98′ trova il 2-2: Ruibal serve Antony che mette in mezzo per Ezzalzouli, glaciale sotto porta.

Nel finale, ultime emozioni con Ruibal che impegna De Gea (105’+1), ma il risultato non cambia. Nel secondo dei due tempi supplementari, si gioca pochissimo, tra infortuni falli ed interruzioni. La Viola spinge, ma non crea pericoli, anzi gli andalusi si fanno pericolosi in ripartenza e nel finale al 119’, Ezzalzouli colpisce un palo che salva la squadra di Palladino dal ko. Ma il sogno della Fiorentina si infrange comunque al 123’, e il 28 maggio a Breslavia contro il Chelsea andrà il Betis.