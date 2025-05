Ferrari, altra batosta: Leclerc ed Hamilton senza parole

Piove sul bagnato per la Ferrari: altra mazzata per il Cavallino rampante, sono dolori per Leclerc e Hamilton.

La Ferrari sta vivendo un momento davvero molto complicato. Il Mondiale 2025 sta prendendo una piega totalmente inattesa: le prestazioni della SF-25 sono molto deludenti e nemmeno con due eccellenti piloti come Charles Leclerc e Lewis Hamilton si riesce a competere per la vittoria. Nell’ultimo Gran Premio di Miami il monegasco e il britannico hanno concluso rispettivamente in settima e ottava posizione, finendo dietro non solo alle McLaren, alle Mercedes e alla Red Bull di Verstappen ma anche alla Williams di Albon.

Ormai i tanti tifosi della Rossa di Maranello cominciano a non credere più alla possibilità di migliorare nelle prossime gare. L’impressione, infatti, è che si sia destinati ad assistere a una Ferrari sofferente per tutto il Mondiale e ben lontana dalle aspettative del pre-season, che pure erano legittime dopo l’ottima seconda parte della scorsa stagione.

Nel corso del programma Race Anatomy, in onda su Sky, l’ex ingegnere della Ferrari Luigi Mazzola si è soffermato proprio sulle performances della SF-25 e dei due piloti del Cavallino rampante. Mazzola ha di fatto smentito Vasseur: la Ferrari non sembra proprio avere quel potenziale tanto decantato dal Team Principal.

Batosta Ferrari: che mazzata per Leclerc e Hamilton

Mazzola sottolinea poi come anche Leclerc e Hamilton siano dello stesso avviso: “I due piloti ne sono straconvinti, le prestazioni sono quelle”, afferma l’ex ingegnere della Rossa gettando nello sconforto tutto il popolo ferrarista. Sempre durante il programma Race Anatomy il 63enne fa notare come il Team Principal della Ferrari metta sempre in secondo piano il discorso riguardante i miglioramenti della SF-25.

“Ho come il dubbio che gli step che stanno arrivando siano pochissima roba”, afferma Mazzola, che poi torna su Vasseur e sulle differenze di vedute che stanno emergendo tra lui e i piloti: “Lui sposta il problema e l’attenzione sul potenziale, ma ormai è incoerente con quello che dicono i piloti”.

L’ex ingegnere del Cavallino rampante non ci gira intorno: per Vasseur la situazione attuale non può che definirsi “disastrosa”. Parole davvero molto pesanti che non fanno altro che gettare ulteriori ombre sul futuro del Team Principal. Se nel corso di questo Mondiale non ci sarà una svolta la sua posizione diventerebbe seriamente a rischio.