Finale di Champions League, Arteta si schiera: “Ecco per chi tiferò”

Mikel Arteta, manager dell’Arsenal, ha dichiarato che nella finale di Champions League in programma il prossimo 31 maggio a Monaco di Baviera tra Inter e PSG tiferà per i francesi: “Spero con tutto il cuore che il PSG riesca finalmente a farcela, visto il mio passato qui. Non è ancora il momento di dire ‘Forza PSG”, ma sarò al loro fianco quando arriverà la finale”, le parole riprese da L’Equipe.

Le parole di Luis Enrique

Inter? “È la loro seconda finale in tre anni, sono pronti – la premessa del tecnico spagnolo -. Non hanno apportato molti cambiamenti alla loro squadra, solo 3-4 cambi (rispetto a Istanbul, ndr). Hanno lo stesso allenatore, la stessa mentalità, sanno giocare bene con e senza palla. È una squadra che domina sui calci piazzati, fisicamente molto forte. La analizzeremo meglio nei prossimi giorni. Quella di ieri (martedì, ndr) è stata una semifinale di altissimo livello, tra due squadre che hanno più esperienza di noi, non solo in termini di età ma anche di storia. E’ un sogno poterci giocare tante finali, le affronteremo con la mentalità di sempre”.