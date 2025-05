Conference League, ecco le scelte di Palladino per Fiorentina-Betis Siviglia

Alle ore 21:00 andrà in scena il calcio d’inizio allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, dove la Fiorentina ospiterà il Betis nella semifinale di ritorno di UEFA Conference League. La sfida si preannuncia avvincente e carica di tensione: si riparte dal 2-1 maturato nella gara d’andata in favore degli spagnoli, un risultato che lascia tutto aperto in vista dei novanta minuti — o forse più — di questa sera. In palio c’è un traguardo prestigioso: la qualificazione alla finale.

L’atmosfera è carica e il pubblico di casa si prepara a spingere la Viola verso l’impresa. Di seguito le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori:

FIORENTINA (3-5-2): De Gea, Pongracic, Comuzzo, Ranieri, Dodó, Mandragora, Adli, Fagioli, Gosens, Gudmundsson, Kean. All. Palladino

REAL BETIS BALOMPIÈ (4-3-3): Vieites; Rodriguez, Natan, Bartra, Sabaly; Lo Celso, Isco, Cardoso; Fornals, Bakambu, Antony. All. Pellegrini.