Le tre big portoghesi mettono del mirino un talentuoso centrocampista classe 2004

Il centrocampista classe 2004 Demir Ege Tıknaz, che gioca nel Rio Ave in prestito dal Besiktas, è stato messo nel mirino da Benfica, Sporting e FC Porto. Le tre squadre più blasonate del campionato portoghese cercano dunque di accaparrarsi un profilo (come riporta Transfermarkt) che si sta ben disimpegnando nel corso di questa stagione calcistica, avendo totalizzato due gol e due assist in 26 presenze.

Il presidente del club turco ha confermato che intende acquistare il giocatore per poi venderlo a un altro club. Chi sarà tra Benfica, Sporting Lisbona e Porto? Ai posteri l’ardua sentenza.