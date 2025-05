No alla convocazione, tecnico furioso: fuori squadra!

Il tecnico è su tutte le furie con le atlete che hanno rifiutato la convocazione: ha fatto i loro nomi ai microfoni.

Per un atleta di qualsiasi disciplina sportiva è senza dubbio un grande orgoglio ricevere la convocazione dalla Nazionale del proprio Paese. Anche i campioni che sono ormai abituati a indossare la maglia della propria Nazionale provano sempre sentimenti molto forti ogni volta che hanno la possibilità di rappresentare la propria terra. Tuttavia a volte può capitare che un atleta debba rinunciare alla convocazione per un infortunio o un altro impedimento che rende impossibile rispondere alla chiamata.

Non sembrano però esserci giustificazioni al comportamento di quattro pallavoliste azzurre che hanno deciso di rifiutare la convocazione in Nazionale in vista della Volleyball Nations League. Una situazione che ha mandato su tutte le furie il CT della Nazionale femminile di pallavolo, Julio Velasco.

Il coach, approfittando della presentazione della stagione azzurra a Milano, ha voluto esprimere tutto il proprio disappunto per l’assenza di alcuni elementi di grande importanza nella rosa che affronterà il torneo in programma dal 4 giugno al 27 luglio.

No alla convocazione, la furia di Velasco: il CT fa i nomi

“Ci sono giocatrici che non hanno accettato l’invito della Nazionale, però devono capire che la Nazionale non è un posto che si entra a seconda dei momenti – le dure parole di Velasco riportate anche da Sport Mediaset – Possiamo capire momenti particolari, ma non è che ci si presenta all’anno dell’olimpiade e si dice ‘io ci sono’ perché si troverà un allenatore che dirà ‘io no’“.

Ma quali sono le atlete che hanno rifiutato la convocazione? Velasco fa i nomi: si tratta di Pietrini, Chirichella, Bonifacio e Lubian. Quattro ‘no’ che hanno fatto molto male al coach azzurro e che inevitabilmente abbassano il potenziale della Nazionale femminile di pallavolo. Velasco, però, afferma che la sua squadra ha tutto per ripetersi dopo la straordinaria vittoria alle scorse Olimpiadi.

“Sulle convocazioni se devo scegliere tra una titolare in A2 e una non titolare in A1, scelgo la titolare in A2“, ha aggiunto Velasco, ribadendo di non aver alcun timore a puntare sulle giocatrici più giovani. Un coraggio che a detta del CT azzurro bisognerebbe avere anche nel calcio: “Bisogna dare più fiducia ai giovani, anche nella serie A e nella Nazionale, per abbassare costi e aumentare l’entusiasmo, perché i giovani portano un sacco di entusiasmo“.