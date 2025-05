Ripescaggi in D, criteri più restrittivi: tutti i dettagli

I criteri per richiedere il ripescaggio in C sono diventati più restrittivi. Le squadre di Serie D che vogliono essere ripescate devono presentare la documentazione che certifichi la regolarità dei conti del club, con un assegno circolare da 300.000 euro intestato alla FIGC, una fideiussione di 350.000 euro e un’ulteriore garanzia di 300.000 euro a favore della Lega Italiana Calcio Professionistico.

Si dovrà verificare poi il numero di squadre professionistiche che non riuscirà a iscriversi alla terza serie. Diversi club hanno palesato difficoltà economiche nel corso di una stagione davvero complicata per la C. Sul tema è intervenuto anche il presidente Marani negli scorsi giorni.

La graduatoria provvisoria (in attesa dei playoff) per il ripescaggio è la seguente:

Ravenna 2,67

Reggina 2,40

Nocerina 2,05

Novaromentin 1,97

Treviso 1,94

Gelbison 1,88

Palazzolo 1,84

Fulgens Foligno 1,76

L’Aquila 1,76